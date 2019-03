Se legalizează Canabisul în România? Ce spune Ministerul Sănătății despre această posibilitate

Ministerul Sănătății a făcut, miercuri seară, câteva precizări, după anunțul lui Eugen Teodorovici privind canabisul în România.





Prima întâlnire a grupului de lucru privind legalizarea consumului de canabis a avut loc marţi la Minister, la care au participat şi reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi, scrie Digi24.

„În cadrul întâlnirii, specialiștii au subliniat că unicul produs benefic în tratamentul adjuvant al epilepsiilor rare (Sindrom Dravet si Lennox - Gastaut) din cele existente pe piața externă și care are autorizație de punere pe piață de la FDA (Food and Drog Administration), este în prezent comercializat doar în SUA. Procedura de autorizare pentru piața europeană este posibil să fie finalizată de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) în prima jumătate a acestui an. Legislația românească permite utilizarea canabidiolului în medicamente, nefiind substanța controlată”, se arată în comunicat.

MS subliniază că „în cadrul întâlnirii de ieri s-a subliniat diferența între THC - care reprezintă substanța psihoactivă din canabis și se regăsește în tabelul 1 al Legii 339/2005 care cuprinde substanțe interzise și fără interes în medicină și CBD – canabidiol – o substanță care poate fi utilizată în scop terapeutic”.

„Ministerul Sănătății dorește să asigure accesul la tratamente invonative care aduc beneficii pacienților și acesta este motivul pentru care am înființat acest grup de lucru. Trebuie să identificăm soluții care să respecte toate convențiile internaționale, în acest caz vorbim despre Convenția Unică asupra Stupefiantelor din 1961 si Convenția Națiunilor Unite din 1971 asupra substanțelor psihotrope. În aceste condiții, vom urmări autorizarea în Europa a produsului Epidiolex pentru asigurarea accesului rapid la tratament pentru pacienții cu epilepsie rară din România”, a declarat Octavian Alexandrescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

