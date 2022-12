Campionatul Mondial din Qatar. Selecţionerul Angliei după eşecul cu Franţa: „Nu cred că puteam face mai mult”

„Evoluţia pe care am avut-o în seara asta ar fi meritat mai mult, dar până la urmă golurile sunt cele care decid. Le-am spus jucătorilor mei că nu cred că puteau da mai mult. Am primit două goluri şi am ratat câteva ocazii. Însă totul ţine de detalii. Lucrurile mici de ambele părţi au decis rezultatul. Am pierdut împotriva unei echipe mari”, a declarat selecționerul Angliei, Gareth Southgate, după meci.

Selecţionerul englez nu a dorit să comenteze arbitrajul: „Nu vreau să intru în acest subiect. Prefer să vorbesc despre jucătorii noştri. Felicitări Franţei. Ei au ştiut că trebuie să facă un joc uriaş în faţa noastră. Chiar nu cred că puteam face mai mult”.

Southgate i-a luat, totodată, apărarea căpitanului Harry Kane, care a ratat o lovitură de la 11 m în finalul reprizei secunde, ce putea duce meciul în prelungiri. „Câştigăm împreună, pierdem împreună. Nu am fi ajuns aici fără golurile sale. Am venit aici pentru a încerca să câştigăm turneul. Ne-am gândit cu adevărat că am putea face asta. Iar după meciul pe care l-am disputat în seara asta în faţa campioanei en titre, cred sincer că am avut o echipă care ar fi putut să o facă”, a spus tehnicianul englez.

În privinţa viitorului său la cârma naţionalei Angliei, Southgate a precizat: „După fiecare turneu, ne-am aşezat, am făcut o analiză şi am reflectat. Avem nevoie de timp pentru ca toată lumea să ia deciziile corecte”.