Campionatul Mondial din Qatar. Antrenorul Marocului, după victoria în fața Portugaliei: Le-am spus băieţilor că trebuie să scriem istorie pentru Africa

„După Spania, am reuşit să ne impunem şi împotriva unei echipe grozave a Portugaliei. Am dat totul, mai avem câţiva jucători cu leziuni, dar cei care au jucat s-au bătut până la epuizare. Acest grup are o stare de spirit extraordinară”, a declarat Regragui (47 de ani); la finalul meciului cu Portugalia.

Marocul a devenit cu această ocazie prima echipă africană care accede în semifinale, în cele 22 de ediţii de până acum ale Cupei Mondiale, începând cu cea din 1930.

„Înaintea meciului le-am spus băieţilor că trebuie să scriem istorie pentru Africa! Sunt foarte mândru de ei”, a mai spus selecţionerul marocan, adăugând că jucătorii săi sunt „Rocky Balboa ai acestei Cupe Mondiale”.

„Să termini la egalitate cu Croaţia, să învingi Belgia, să învingi Canada, care este campioana Americii de Nord, să elimini Spania (la penalty-uri) şi să învingi Portugalia nu este un miracol, este rezultatul muncii grele”, a subliniat Walid Regragui.

Marocanii vor înfrunta în semifinale câştigătoarea partidei dintre Franţa, campioana mondială en titre, şi Anglia, care va avea loc sâmbătă seara.

Anterior, Camerun, Senegal şi Ghana au fost echipele africane cu cele mai bune performanţe la Cupa Mondială, după ce s-au oprit în sferturile de finală la ediţiile din 1990, 2002, respectiv 2010.