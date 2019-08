O eventuală alianță politică între ALDE și Pro România va fi încheiată, eventual, după alegerile prezidențiale, este punctul personal de vedere al președintelui organizației județene a ALDE Constanța, senatorul Ion Popa. Până atunci..“Deocamdată am vorbit doar pentru prezidențiale, ce o fi după, nu știu. Cert este că în campania de susținere a lui Mircea Diaconu, Pro România nu are un program comun cu ALDE, ne vom mobiliza separat”, spune liderul organizației județene a Pro România, Constanța, deputatul Mircea Banias. El susține că de fapt Mircea Diaconu are propria echipă de campanie “și noi vom face cum vrea dumnealui”. În privința unei viitoare alianțe politice între cele două partide, președintele local al Pro România crede că va fi luată în discuție cândva după alegerile locale din vara lui 2020.

Reprezentanții ALDE par mai implicați în noua relație oficializată cu Pro România. Chiar dacă, deocamdată, este doar o alianță electorală. Liderul ALDE Constanța, Ion Popa, senator de Argeș, este puțin subiectiv, având în vedere că a fost coleg de senat cu argeșeanul Mircea Diaconu. Așa că, alianța va avea o echipă de campanie, care va asigura și suportul logistic. Alianța, chiar dacă nu este politică, va fi văzută și la nivel parlamentar, cel puțin la Senat unde cei doi senatori ai Pro România vor fi primiți în grupul ALDE. La Camera Deputaților, unde Pro România are propriul grup parlamentar, vor funcționa distinct dar își vor coordona, unitar, acțiunile.

