Afirmațiile, făcute de Camelia Bogdan în data de 14 aprilie 2021, arată clar că aceasta se consideră învinsă la CEDO, în plângerea formulată împotriva României, chiar dacă la momentul pronunțării deciziei, în octombrie 2020, a susținut public victoria împotriva statului român, spunând că „ceea ce am obținut la CEDO este cel mai important”. Între timp, se pare că unele lucruri s-au mai schimbat, acum Camelia Bogdan declarându-se „dezamăgită” de decizia CEDO.

Și nu doar de dezamăgire este vorba, Camelia Bogdan lansând o serie de acuzații dure la adresa judecătorilor CEDO, despre care spune că „nu au înțeles care este miza” și că nu înțeleg „principiile statului de drept”.

„Am fost extrem de dezamăgită de decizia în cazul meu „Camelia Bogdan vs România”. Pentru că am avut impresia că CEDO nu a înțeles care era miza.

Exclusă din magistratură

În 2017, am fost exclusă din magistratură pentru că am predat anti-corupție într-un program sponsorizat de Banca Mondială. Am fost acuzată de conflict de interese, am fost acuzată de incompatibilitate. (…)

Am încercat să înaintez cazul meu la Marea Cameră a CEDO. Din păcate, avocatul meu nu a considerat că e de competența Marii Camere. Dar CEDO mi-a răspuns, chiar dacă am primit întreaga documentație prin poștă, pentru că avocatul meu nu a vrut să facă această solicitare, a trebuit să cer Marii Camere a CEDO să răspundă. (…) Dar CEDO a refuzat să analizeze această plângere a mea. Sunt foarte afectată.

În plus, CEDO nu a găsit nici vreo încălcare a dreptului meu la viață personală. Au spus că, în primul meu caz de suspendare, am fost suspendată „doar” pentru 9 luni. Or, o simplă înțelegere a principiilor statului de drept spune că un judecător n-ar trebui să fie deranjat, iar dacă un judecător e îndepărtat din funcție asta ar trebui să se datoreze unor acuzații foarte grave”, a spus Camelia Bogdan.

În înregistrarea prezentată de GIP, Camelia Bogdan susține că, din cauza „eșecului” CEDO, experților români le este acum teamă să mai predea cursuri anti-corupție.

Reamintim că prima suspendare din magistratură a Cameliei Bogdan a venit după ce CSM a decis că aceasta se afla în stare de incompatibilitate în momentul judecării dosarului ICA. Aceasta fusese plătită de Ministerul Agriculturii pentru a susține un seminar, în timp ce Ministerul Agriculturii se constituise parte în dosar.