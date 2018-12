Călugărul Efrem, master chef-ul Mănăstirii Dervent. Reportaj EvZ

Pe părintele Efrem l-am găsit în bucătăria Mănăstirii Dervent din județul Constanța. Deși gătește zilnic, mereu pune sufl et atunci când prepară cele mai gustoase bucate. Iar pentru că acestuia îi place și să picteze, unele bucate sunt transformate în adevărate opere de artă.





Călugărul Efrem a ajuns la mănăstire la vârsta de 15 ani. Starețul i-a dat de lucru la bucătărie, la spălat vase, până când, într-o zi, l-a făcut bucătar. „Nu știam să gătesc la vârsta aceea. Abia ajungeam la cratiță. Mie îmi plăcea să pictez”, povestește părintele Efrem pentru EVZ. Numai că asta nu l-a descurajat. A tot perseverat chiar dacă la început mai ardea mâncarea.

De la pictură la cratița mănăstirii

Înainte de a fi „master cheful” mănăstirii, călugărul Efrem avea pasiunea pentru pictură. Drept dovadă, a plecat în Grecia la un curs de pictură. Revenit în țară, s-a apucat de studii de specilitate, înscriindu-se la Facultatea de Arte a Universității Ovidius din Constanța. În prezent, este membru al Uniunii Artistice Plastice din România și are nenumărate lucrări expuse în SUA, Canada, Israel, Franța, Bulgaria. Cea mai amplă lucrare a părintelui reprezintă cetele îngerești, cu o dimensiune de 2.7 metri pe 2 metri. „Pentru că nu mai am timp de pictură, mă «răzbun» pe alimente. Acum pictez numai iarna. Bucatele acestea „mai pictate” le-am deprins din facultate, mai ales după ce am învățat „legile culorilor”. De multe ori mă inspir din tablourile mele și nu numai, transpunându-le în bucătărie”, mărturisește pentru EVZ părintele Efrem.

Rugăciunea este „sarea” din bucate

Părintele mărturisește pentru EVZ care este secretul din bucatele sale. „Pasiunea aceasta pentru gătit o am de la Dumnezeu. Când am fost copil nu am gătit niciodată. Ca orice călugăr, fac o rugăciune în gând atunci când gătesc, iar dacă o aude Dumnezeu, numai El știe. Bucătăria pentru mine este o altfel de Liturghie”, povestește călugărul.

De la mâncăruri simple până la mâncăruri mai complicate, părintele le-a încercat pe toate. Torturile sunt, în opinia sfinției sale, cele mai complicate: „Trebuie multă migală și necesită mult timp în realizarea acestora, dar nicio mâncare nu este complicată dacă se face cu rugăciune.”

Rețete adunate din lume

