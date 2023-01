Calendar Ortodox, 24 ianuarie. Xenia, sfânta care mânca doar puțină pâine, udată cu lacrimile sale

Calendar Ortodox, 24 ianuarie. Sfânta Xenia când a aflat că părinții vor să o căsătorească a fugit cu două slujitoare în Insula Cos. A renunțat la numele de Eusebia și a ales Xenia care înseamnă „străină”, dorind să arate că renunță lumea în care a trăit.

Anii au trecut, iar Sfânta Xenia s-a rugat neîncetat, întâlnindu-l astfel pe ieromonahul Pavel. Acesta a fost cel care a îndemnat-o să se stabilească în cetatea Milassa, din Careia. Acolo a fost locul în care a îmbrăcat pentru prima oară, haina monahală. Tot aici a fost și locul în care a reușit să ridice o biserică dedicată Sfântului Mucenic Ștefan. Acolo a petrecut și ani buni de zile, alături de cele două slujitoare cu care a plecat de acasă, dar și cu alte fecioare.

Diavolii se temeau de înfrânarea ei şi nu îndrăzneau sa se apropie de ea

În ciuda faptului că se înstrăinase cu totul de lume, aceasta era dedicată cerului în totalitate. Nici măcar diavolii nu îndrăzneau să se apropie de Sfânta Xenia, pentru că le era teamă.

Dedicarea acesteia a ajuns până în punctul în care fie se hrănea a doua zi, fie a treia zi sau chiar și o întreagă săptămână o petrecea fără mâncare. Chiar și în momentele în care mânca, Sfânta Xenia consuma doar puțină pâine, udată cu lacrimile sale, nimic altceva. În plus, aceasta lua cenușă și presăra peste pâine, urmând astfel cuvântul prorocesc: „Cenușă cu pâine am mâncat și băutura mea cu plângere am amestecat”.

Atunci când Sfânta Xenia a trecut la cele veșnice, s-a arătat deasupra mănăstirii, o cunună de stele luminoasă, în interiorul căreia se afla o cruce. Acesta a fost semnul prin care Dumnezeu a arătat sfințenia Sfintei Xenia.

Tot astăzi este pomenită și Sfânta Xenia din Petersburg

Tot astăzi este pomenită și Sfânta Xenia din Petersburg, care a ales calea sfințeniei după ce soțul ei a murit de tânăr, în timpul unei petreceri, fără a se fi spovedit. Sf. Xenia a suferit mult după moartea soțului, fiind batjocorită de rude și străini, fiindcă umbla pe străzi îmbrăcată în hainele celui care i-a fost soț.

Aceasta a donat casa și toată averea sa, după ce a rămas văduvă la vârsta de 26 de ani. Sfânta Xenia a pribegit 45 de ani și a dus o viață austeră, plină de rugăciune.

Sfântul Sinod a aprobat înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfintei Xenia din Petersburg în şedinţa de lucru din 2020.Sfânta Xenia a trăit în secolul al 18-lea, în Rusia imperială, iar anul naşterii este cel mai probabil 1730. În prezent, aceasta este ocrotitoarea oraşului Sankt Petersburg.

Rugăciune către Sfânta Xenia

„Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Străin fiind de toată fapta bună şi depărtat de Dumnezeu prin fapte necuviincioase, apropie-mă de El, cu rugăciunile tale cele bineprimite, Cinstită Cuvioasă Xenia, pe mine cel ce laud viaţa ta cea minunată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Focul cel înţelegător care te ardea pe tine, ca pe o materie lesne arzătoare, te-a înduplecat a te lepăda, cu hotărâre plină de bărbăţie, de înşelăciunea cea lumească şi de logodnicul cel trupesc şi a te logodi, în chip neprihănit, cu Domnul. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cugetând la Viaţa Cea Minunată care dăinuieşte pururea în ceruri şi nu se trece, ţi-ai schimbat numirea cu fapta şi ca un cerb însetat ai alergat pe urma Logodnicului.

Să lăudăm, credincioşilor, cu cântări pe Fecioara Maria cea Preacurată, pe Maica lui Dumnezeu, cea Plină de har, Acoperământul cel Dumnezeiesc, Limanul cel Liniştit şi Mântuirea tuturor credincioşilor”.

Sursa: crestinortodox.ro.