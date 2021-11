Calendar creștin ortodox, 17 noiembrie. Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul și Zaharia

Este hirotonit episcop al Neocezareei Pontului, un scaun nou înființat de către Phaedimus, episcop de Amasea. A luptat împotriva ereziilor din vremea să: sabelianismul și triteismul și a participat la sinodul de la Antiohia din 265, care l-a condamnat pe Pavel de Samosata. Datorită viețuirii sale, Dumnezeu l-a înzestrat pe Sfântul Grigorie cu darul facerii de minuni, și de aceea a primit și numele de Taumaturgul (făcătorul de minuni). Părinții capadocieni din sec. IV l-au considerat a fi fondatorul Bisericii creștine din Capadocia.

După ce a fost hirotonit episcop a convertit la creștinism pe toți locuitorii din Neocezareea. Menționăm că înainte de ridicarea lui în funcția de episcop aici erau doar 17 creștini.

Îi sunt atribuite următoarele lucrări: Cuvânt de mulțumire către Origen sau Panegiric, Simbolul de credință, Despre nepătimirea și pătimirea lui Dumnezeu, adresată lui Teopomp și Epistolă canonică.

Nu se cunoaște cu exactitate anul în care a murit (270 sau 271), însă, pe patul de moarte a spus: „Slavă lui Dumnezeu că numai 17 creștini am aflat când am venit aici episcop, iar acum, când merg la Domnul, atâția necredincioși rămân, câți credincioși am aflat întâi!“.

Potrivit Sinaxarului Sfinților de pretutindeni, tot astăzi prăznuim pe:

Sfântul Ier. VASILE, episcop de Hamah (Siria, cca. +282);

Sfinţii Mc. ACISCLUS şi VICTORIA, sora lui, din Cordoba, care au pătimii sub Diocleţian (Spania, +304);

Sfinţii Mc. GRIGORIE, VICTOR şi GEMINUS, din Tracia (+304);

Sfântul EVGHENIE, diacon la Florenţa, ucenicul Sfântului Ier. Ambrozie al Mediolanului (+422);

Sfântul Ier. ANIAN (sau AIGNAN), episcop de Orieans (Franţa, +453);

Sfântul Cuv. VULFOLAIC, stâlpnic din Trier (sec. VI);

Sfântul Cuv. IOAN din Olumba, Cairo şi Sinai (+591);

Sfântul Ier. GRIGORIE, episcop de Tours (Franţa, +594);

Sfântul Ier. NAMASIE, episcop de Vienne (Franţa, cca +599);

Sfânta Cuv. HILDA, întemeietoarea şi stareţa Mănăstirii din Whitby (Anglia, +680);

Sfântul Cuv. IOAN care s-a nevoit în Olimpul Bitiniei, în vremea lui Român Lecapen (sec. X);

Sfântul Mc. MIHAIL (Govron) şi alţi 150 de Mucenici împreună cu el din Georgia (+920);

Sfântul Cuv. NICON de Radonej, ucenicul Sf. Serghie de Radonej (+1426);

Adormirea Cuviosului DANUL Sandu Tudor, ieroschimonah de la Rarău şi mărturisitor în timpul prigoanei comuniste, care s-a săvârşit în închisoarea de la Aiud (n. 1896 – +1962);

Adormirea Cuviosului NECTARIE (Vasilescu), protopsaltul din Sf. Munte Athos(n.1807-+1899);

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Taumaturgul

Întru rugăciuni priveghind, la lucrările minunilor răbdând, asemenea numire cu îndreptările ai câştigat. Ci, te roagă lui Hristos Dumnezeu, Părinte Grigorie, să lumineze sufletele noastre, că să nu adormim în moarte cu păcate.

Condacul Sfântului Ierarh Grigorie Taumaturgul

Luând lucrarea multor minuni, cu semne înfricoşătoare pe demoni i-ai îngrozit şi bolile oamenilor ai alungat, Preaînţelepte Grigorie. Şi făcător de minuni eşți numit, din fapte luându-ţi numele.

Tot astăzi, Biserica face pomenirea:

– Sfântului Cuvios și Mărturisitor Lazăr Zugravul;

– Sfântului Cuvios Zaharia Ciobotarul și a lui Ioan;

– Sfântului Cuvios Longhin;

– Sfântului Ghenadie, patriarhul Constantinopolului;

– Sfântului Cuvios Iustin;

– Sfântului Cuvios Ghenadie.

Sursa: CrestinOrtodox.ro