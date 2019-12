Constantin Lucescu, avocatul familiei Ceaușescu, care a jucat mai mult rolul procurorului în procesul soților Ceaușescu, a declarat răspicat faptul că evenimentul din decembrie ’89 a fost de fapt o crimă politică.

Mai mult, Ionel Boeru a întărit faptul că procesul a fost doar o mascaradă. Acesta a primit ordin de dinainte din partea generalului Stănculescu să-i execute pe Nicolae și Elena Ceaușescu, chiar și în sala de judecată improvizată, dacă lucrurile scăpau de sub control.

Constantin Lucescu – avocatul soților Ceaușescu – La acel proces – între ghilimele, pentru că nu a fost un proces, a fost o crimă politică, noi am fost singurii teroriști. Am împușcat doi oameni fără probe.

Dan Voinea – procurorul soților Ceaușescu – Sub impulsul evenimentelor de atunci, noi am considerat că am făcut bine ce am făcut. Lumea era pornită împotriva dictatorului Ceaușescu. Altă pedeapsă nu puteam să cerem, decât pedeapsa capitală, pentru că infracțiunile reținute prevedeau pedeapsa cu moartea. Eu zic că s-a făcut dreptate.

Constantin Lucescu – Dacă iau din punct de vedere moral, categoric că pedeapsa este justificată. Dar vă întreb omenește: S-a mai văzut în lume o condamnare fără proces? Nu s-a văzut, domnilor… Cu asta am fost atacați, cu asta s-a distrus ideea de justiție, cu asta s-a instaurat ceea ce spunea un cosilier prezidențial, ideea de ‘așa vor mușchii mei’ și așa se instaurează și astăzi dictatul soluției juridice din punct de vedere politic, de astăzi se instaurează și astăzi abuzul și efectiv, lipsa de justiție (…) Ceaușescu rămâne vinovat, dar eu rămân vinovat că am participat la o crimă și nu la un proces cu toate formele legale îndeplinite.

Colonelul Ionel Boeru – șeful plutonului de execuție al soților Ceaușescu – Cei trei parașutiști care au făcut parte din completul de execuție sunt cei care au primit ordin înainte de desfășurarea procesului, adică li s-a spun că trebuie să-i executăm (n.r. – pe soții Ceaușescu) (…) Au fost patru persoane care ne-au spus că cei doi vor fi executați. Plutonul de execuție a fost constituit de generalul Stănculescu, ni s-a spus cum să executăm și unde. Acestea sunt lucrurile adevărate. Înainte de proces, înaine să facă vizita medicală. Eu i-am dus la vizita medicală, apoi în sala de judecată (…) Am primit ordin să-i împușc pe Nicolae și pe Elena Ceaușescu, indiferent de victimele colaterale.

În opinia colonelului Boeru, ordinul a plecat de la Ion Iliescu, cel care era liderul autoritar al statului. În schimb, Lucescu a afirmat cu tărie faptul că Silviu Brucan era șeful statului.

