Cadourile de Crăciun. Peripețiile unei mame ai cărei copii s-au trezit înaintea ei

La Crăciunul din 2020, Sarah Hinchcliffe s-a trezit devreme pentru a-și vedea fiul de patru ani, Preston, și frații gemeni Mitzie și Alfie deschizând cadourile pe care Moș Crăciun le-a lăsat pentru ei. Când a coborât, însă, i-a văzut deja acolo, toate cadourile fiind deschise. Acest lucru a făcut-o să „tremure”.

Chiar dacă Alfie încă dormea și nu a fost implicat în dezordinea făcută, Sarah a spus că frații lui deschiseseră și câteva dintre jucăriile sale.

„A fost un coșmar”, a declarat mama casnică după ce a auzit zgomote la ora 5 dimineața. „Am adormit la ora 2. Nu am auzit niciun sunet pentru că dormeam adânc!”.

Lui Sarah din New Milton, Hampshire, i se pare acum amuzant, dar a fost șocată când a coborât scările și a văzut jucăriile lui Alfie, Toy Story Woody, Hot Wheels asortate și păpușile pentru bebeluși, toate deschise. În plus, a spus ea, „Cadourile nu erau doar de la mine”. Erau de la toți membrii familiei.

„Preston a cerut Hot Wheels pe tot parcursul anului școlar. A vrut să fie gata pentru el când tatăl meu l-a construit cu o seară înainte. Eram atât de entuziasmată să-i văd reacția, încât m-a durut că nu am putut s-o văd. Am fost șocată și supărată la momentul respectiv, dar acum râdem de asta. Eram încă doar pe jumătate trează, așa că am fost absolut șocată.”

Cadourile de Crăciun și curiozitatea copiilor

Nu e de mirare că mama și-a petrecut următorul an spunându-le copiilor ei că, dacă se va mai întâmpla, ar trebui să o trezească pe ea în loc să coboare jos să se ajute singuri. Ea a spus: „Slavă Domnului că nu s-a mai întâmplat de atunci. Gata cu dormitul cu un ochi deschis!”

Pentru că mama ținea telefonul în mână în timp ce cobora scările, ea a putut înregistra evenimentul pe cameră. Sarah a distribuit videoclipul amuzant cu șocul ei și bucuria copiilor pe pagina sa de Facebook și apoi, recent, pe TikTok, unde are acum peste 6 milioane de vizualizări.

„M-am trezit în pat și am văzut lumina de pe hol aprinsă, ceea ce mi-a provocat un gol în stomac. Acest lucru însemna că unul dintre ei se trezise și că putea auzi ce se întâmplă la parter. În adâncul sufletului meu, am știut că au făcut ceva când mi-am luat telefonul. Mi-aș dori doar să știu cât timp au stat acolo jos! De asemenea, au scos și jucăriile din cutii pentru că rupseseră hârtia de împachetat și cutiile!”. Sursa: mirror.co.uk