Cadouri de Crăciun pentru toate buzunarele: 10 idei pentru ea

Iată 10 idei de cadouri de Crăciun pentru EA, în funcţie de bugetul de care dispui:

Buget sub 50 de lei: cărţi sau accesorii

Dacă eşti în căutarea unui cadou sub 50 de lei pentru ea, îndreaptă-te către cărţi. Poţi alege unul sau două titluri, în funcţie de ceea ce găseşti în librării sau anticariate. Ca să alegi cărţile potrivite, tine mereu cont de ceea ce ştii că persoană în cauză prefera. Spre exemplu, dacă ea citeşte cel mai des cărţi de self-help, optează pentru un titlu din aceeaşi categorie.

În cazul în care doamna sau domnişoară nu este pasionată de lectură, avem şi alte idei. Îi poţi oferi în dar un accesoriu adecvat stilului ei. Magazinele de damă şi retailerii online oferă o gamă largă de accesorii, de la eşarfe, şaluri şi ochelari de soare până la broşe sau bentiţe pentru păr.

Buget 50-100 de lei: seturi de îngrijire

Cu un buget aflat între 50 şi 100 de lei este o idee foarte bună să oferi în dar seturi de îngrijire. În prezent, seturile de îngrijire sunt super versatile şi găseşti o mulţime de combinaţii de produse. Ba mai mult, anumite brand-uri îţi oferă şi posibilitatea de a combina produsele după bunul plac pentru a obţine setul cadou ideal.

Seturile de îngrijire conţin produse de toate felurile, de la geluri de duş şi şampoane până la creme de mâini, demchiante, loţiuni de corp şi parfumuri.

Buget 100-200 de lei: piese vestimentare

Nu este niciodată o idee greşită să oferi în dar piese vestimentare, însă contează foarte mult să ştii de ce mărime ai nevoie, dar şi ce anume ar purta sau n-ar purta persoană în cauză. Este o idee foarte bună să te îndrepţi către piese vestimentare simple, precum tricourile albe sau negre, puloverele în culori neutre sau cămăşile.

Cu un buget între 100 şi 200 de lei poţi să oferi în dar cel puţin o piesă vestimentară de calitate, din fibre naturale, cu un design simplu.

Buget 200-300 de lei: parfumuri

Un buget de 200-300 de lei îţi permite să achiziţionezi un parfum, de la o mulţime de brand-uri cu reputaţie, mai ales dacă optezi pentru variante mici, de 25-30 de mililitri. În cazul în care ştii ce parfum îşi doreşte sau ce parfum foloseşte doamna ori domnişoara în cauză, task-ul devine unul simplu. Tot ce trebuie să faci este să-l comanzi sau să îl achiziţionezi din magazin.

Atunci când n-ai idee ce să alegi, îndreaptă-te către parfumuri clasice, cu tradiţie, de la case mari de modă.

Buget 300-500 de lei: bijuterii

Bijuteriile sunt o super idee de cadou pentru EA. Cu un buget de 300-500 de lei poţi achiziţiona bijuterii delicate, din metale preţioase, precum aurul sau argintul. Dacă nu ştii ce să alegi, inspiră-te din modelele de bijuterii pe care doamna sau domnişoară le poartă deja.

Buget peste 500 de lei: device-uri smart

Cu un buget de peste 500 de lei poţi să oferi în dar device-uri smart, care să îi uşureze viaţa doamnei sau domnişoarei. Dacă eşti în căutarea unor produse mid-range, atunci alege căşti wireless, o boxă smart sau chiar o brăţară fitness,

Pentru un buget generos, alege un smartphone performant, precum Nothing Phone. Nothing Phone este un telefon de ultima generaţie, cu specificaţii excelente. Poţi alege din mai multe modele Nothing Phone, în funcţie de tipul de procesor, memorie şi camera dorite.

În afară de Nothing Phone, mai poţi alege şi variante de la iPhone sau Samsung.

Bugetul pentru cadourile de Sărbători nu trebuie să omoare creativitatea. Indiferent de suma de care dispui, găseşti variante de toate felurile ca să aduci zâmbetul pe buze doamnelor şi domnişoarelor din viaţa ta.