Știința din spatele cadoului de Crăciun. Femeile și bărbații reacționează diferit

O echipă de cercetători de la Universitatea Santa Clara a explicat motivul pentru care oferim cadouri de Crăciun. În spatele acestei tradiții, spun oamenii de știință, este un act de comunicare socială. Cu alte cuvinte ne exprimăm sentimentele fără a mai spune ”mi-e dor de tine” sau ”aș vrea să fim mai aproape”.

Cadouri de Crăciun

Însă, pentru mulți dintre noi sintagma am luat ”niște cadouri de Crăciun” pur și simplu nu funcționează. Cei care doresc să-și transpună dragostea într-un stil inedit caută ”acel cadou”. O bucurie și pentru cel care dăruiește, dar și pentru cel care primește. În spatele acestui demers este o adevarată știință.

În continuare venim în întâmpinarea celor care aleg să ofere cadouri de Crăciun cu adevărat expresive. Pentru acest scop am cotrobăit nițel în Journal of Consumer Research și am cules câteva secrete care vă pot ajuta în alegerea cadoului perfect.

Să cumpărați ceva de pe lista de dorințe a persoanei iubite poate că păre o strategie monotonă. Dar, în același timp poate fi și cea mai eficientă. În urma unu studiu inițiat de Nicholas Epley, psiholog la Universitatea din Chicago oamenii de știință au concluzionat că atunci când primim cadoul care ne place, prea puțin ne pasă dacă cel care l-a dăruit a dus o adevărată luptă până să aleagă cadoul de Crăciun.

Cât de mult contează inspirația

Echipa psihologului Epley a efectuat un studiu la Muzeul de Știință din Chicago, unde oamenii au fost rugați să aleagă la întâmplare sau cu atenție un cadou pe care ulterior să-l dăruiască. Cei care au primit darurile dorite nu s-au gândit prea mult la intențiile celui care le-a oferit.

„Ceea ce am descoperit este că grija celui care oferă un dar a contat doar atunci când cel care a primit cadoul a fost dezamăgit”, a declarat psihologul Nichlas Epley.

Pentru a oferi un cadou nu ai nevoie de un context anume. Însă știința a demonstrat că cel care oferă, primește la rândul lui în mod inconștient beneficii. Cu alte cuvinte, persoanele care s-au gândit îndelung la alegerea cadoului perfect s-au simțit mai apropiați de cei care îl primeau.

Cadouri de Crăciun

Altfel spus, să te pui în locul celui care primește cadoul respectiv te face să te simți mai apropiat de persoana respectivă. Interesant este că același lucru este valabil și în cazul persoanelor străine.

Psihologul Epley a evidențiat faptul că gândurile ajung să conteze atunci când cadoul oferit este mult sub așteptările celui care le oferă. Adică, sunt toate șansele ca destinatarul cadoului să aprecieze chiar și un dar modest, dacă i se expune și o mică povestioară despre cum a fost ales cadoul.

Bine, acest lucru nu înseamnă că trebuie să vă rezumați doar la cadouri modeste în speranța că respectiva povestioară va salva situația.

„Mesajul practic al acestui lucru nu este că nu ar trebui să nu te gândești la un cadou. Nu ar trebui să presupui că gândurile tale vor conta așa cum crezi sau că oamenii vor ști în mod magic cât de grijuliu ești”, a adăugat psihologul Epley.

Excepții care pot fi puse în practică

Nu este obligatoriu să oferiți întotdeauna cadouri de Crăciun. Sunt și câteva excepții pe care le puteți pune în practică în cazul unui prieten pe care îl cunoașteți de o viață sau dimpotrivă, cu un coleg pe care nu-l știți de mult timp. Acest lucru funcționează atât timp cât comunicați acest lucru.

Dacă gândul de a oferi sau de a primi este stresant, este în regulă să nu oferiți un cadou, atâta timp cât comunicați acest lucru în mod clar. De exemplu, găsiți un mod alternativ prin care să-i spuneți bunicii că anul acesta Moș Crăciun nu o vavizita. „Chestia cu cadourile nu mai este necesară, bunico, aș fi fericit doar să iau prânzul cu tine”, este o formulă care vă poate salva..

Bani în loc de cadouri

Există, de asemenea, ”regifting”. Dăruirea unui cadou primit anterior care, potrivit unor noi cercetări din revista Psychological Science, ar putea să nu fie atât de jignitoare pe cât se credea. Cel puțin pentru cel care oferă cadoul.

Pentru a îmbunătăți acceptarea regifting-ului, cercetătorii au sugerat să vă exprimați sentimentele atunci când dăruiți un cadou primit anterior. Este important să-i transmiteți destinatarului că este în regulă ca acesta să facă ce dorește. Chiar dacă acest lucru înseamnă să dea cadul mai departe anul viitor.

Unii dintre noi aleg varianta mai ușoară. Preferă să ofere bani în loc să cumpere cadouri de Crăciun. Asta nu înseamnă că este și o idee bună. Magia Sărbătorilor de iarnă nu constă neaparat în partea materială. Oferirea banilor în detrimentul cadourilor poate transmite un mesaj nepotrivit despre statutul inegal dintre cel care dăruiește și cel care primește.

Cadouri de Crăciun neinspirate