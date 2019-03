Ca să nu rămână cu stadioanele corigente, ministrul Dezvoltării pune presiune pe constructori

Gică Popescu, consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dăncilă, și Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării, au inspectat, ieri, ruinele stadionului „Valentin Stănescu”.





Cei doi au vrut să vadă în ce stadiu se află lucrările arenei din Giulești, care va trebui să fie gata pentru Campionatul European din 2020. Deocamdată, stadionul n-a fost dărâmată în totalitate, pentru a începe reconstrucția. Daniel Suciu a dat de înțeles că nu se bazează pe vorbele și proiectele constructorilor.

„Lucrările să fie făcute la timp”

„La Ghencea, suntem aproape la 10%, în jur de 8%. Nu vom lăsa doar antreprenorii să ne spună cum stau lucrurile Am convenit cu Gică Popescu că în fiecare săptămână vom fi şi aici, pe Giuleşti şi pe Arcul de Triumf. Ne-am asumat o obligație, ca Guvern și ca țară, ca în mai 2020 echipele să se poată antrena pe cele trei stadioane. Am avut o discuţie încă din prima săptămână de mandat cu toţi antreprenorii şi leam spus că Guvernul României are banii necesari, vom onora toate obligaţiile de plată cu maximă promptitudine şi acelaşi lucru îl voi solicita şi celor care lucrează. Dacă eu onorez plata la timp, atunci şi lucrările să fie făcută la timp”, a spus ministrul Dezvoltării.

Gică Popescu este optimist și spune că proiectele stadioanelor sunt în grafic. „Stăm foarte bine! Suntem în grafic cu majoritatea lucrărilor, dar bineînțeles că mai sunt și mici întârzieri pe care trebuie să le aducem pe linia de plutire. Dar EURO 2020 nu înseamnă doar cele trei sau patru stadioane. Înseamnă mult mai multe lucruri la care trebuie să fim foarte atenţi”, a spus „Baciul”.

