Din păcate, Busuioc...O nouă TRAGEDIE pentru artist, după infarctul de anul trecut. Prin ce CHINURI trece: „Nu mă lasă să respir!”

Florin Busuioc a mărturisit în cadrul unei emisiuni de televiziune prin ce a trecut după infractul pe care l-a suferit în luna noiembrie anul trecut.





Busu a precizat că nu s-a refăcut încă total și spune că a rămas cu câteva coaste rupte în urma resuscitării.

Prezentatorul a declarat că din cauza coastelor rupte nu poate să respire normal, însă după ce va scăpa și de această afecțiune va putea să se gândească din nou la cariera sa.

„Mi-am pus dorința să-mi treacă coastele astea rupte care mă cam enervează și nu mă lasă să respir cum trebuie. Am vreo cinci coaste rupte în urma resuscitării. Bogdan Talașman este artizanul acestor coaste rupte, însă foarte bine a făcut pentru că practic el m-a salvat și îi sunt recunoscător. Dacă îmi trec coastele după aia pot să vorbesc și despre teatru și despre revenirea dimineața la știri”, a declarat Florin Busuioc.

„Deocamdată am revenit seara. Eu dacă sfătuiesc pe cineva acum să nu fumeze și să trăiască mai în echilibru, nu o să mă asculte nimeni. Sfaturile bune pe care le dă cineva nu sunt luate în seamă. Trebuie să treci prin așa ceva ca să iei în seamă. Nici eu nu aș fi luat în seamă. Trebuie să am grijă de mine pentru că trebuie să am grijă de fete”, a mai spus Florin Busuioc.

