BUSU se DESTĂINUIE. Detalii în PREMIERĂ despre momentele TERIBILE prin care a trecut ACTORUL

Florin Busuioc a povestit în premieră despre momentul infarctului, dar şi despre modul în care i-a fost afectată viaţa, după ce s-a prăbuşit pe scenă. Busu a mărturisit că totul a fost o lecţie de viaţă, iar faptul că a făcut infarct nu îl va opri să îşi continuie activitatea.





„Cu zâmbetul pe buze, că altfel nu trecem peste. Eu mi-am pus dorinţa să îmi treacă coastele astea rupte, care mă cam enervează şi nu mă lasă să respir cum trebuie, am vreo cinci coaste rupte în urma resuscitării. Dacă îmi trec coastele, atunci pot să vorbesc despre teatru, despre revenirea la ştiri, dar deocamdată stau mai uşurel, nu mă lasă fizicul. S-au gândit fabulos la mine, toată lumea a gândit foarte pozitiv despre mine şi situaţia asta. Le sunt recunoscător tuturor, le sunt absolut dator oamenilor pentru că am câştigat o mare doză de simpatie şi iată că ea se manifestă plenar, după ce am păţit ce am păţit. Nu cred că evenimentul ăsta o să mă împiedice. O să mergem mai departe şi vedem ce se întâmplă”, a spus Florin Busuioc într-o emisiune tv, potrivit wowbiz.ro .

„Nu ştiu dacă mi-a fost teamă vreo clipă, pentru că nu ştiu nimic din ziua aia. Ziua aia mi s-a şters complet din memorie. Nu mai există, nu există ziua aia. La revenire nu ştiam ce s-a întâmplat, m-am speriat un pic. Am avut o perioadă de câteva zile, eram sedat şi nu eram eu şi mă comportam ciudat. Abia după câteva zile, am început să fiu iarăşi eu. Nu cred că mi-a fost teamă vreo clipă. S-a întâmplat, asta e”, a răspuns Florin Busuioc.

„E o lecţie de viaţă, însă am mai spus treaba asta, eu dacă sfătuiesc pe cineva să nu fumeze şi să trăiască puţin mai cu atenţie, mai în echilibru, nu o să mă asculte nimeni. Sfaturile bune pe care le dă cineva nu sunt luate în seamă. Trebuie să treci prin aşa ceva ca să înţelegi. Eu acum nu mai fumez pentru că nu mai simt nevoia şi spun ”Slavă Domnului”. Un fumător spune nu pot sau că îi place să fumeze. Nu te afectează foarte tare”, a continuat actorul.

”Priorităţile sunt: odihnă, familie şi nu mai fac excese. Nici cu activitatea nu mai fac excese. Am avut un program încărcat. Dormeam puţine ore, acum s-a mai echilibrat treaba. Fetele mele sunt mici şi au nevoie de sprijin. Ele au venit la un moment dat la spital, erau emoţionate, Catinca şi acum mă strânge în braţe şi în general ele s-au împăcat cu povestea asta, pentru că nici eu nu sunt foarte afectat”, a declarat actorul.

„De Sărbători am stat acasă, am petrecut împreună. În weekend am fost plecaţi la Buşteni. Am mers cu trenul, nu cu maşina. Trenul până la Buşteni face fix 2 ore şi 10 minute. E mult mai lejer cu trenul pentru că nu stai în trafic”, a mai spus Florin Busioc.

