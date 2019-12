Bunicul Luizei susține că nepoata sa nu ar fi moartă. El spune că acest lucru este indicat și de raportul FBI, care precizează că nu s-a putut extrage niciun fel de ADN din oasele aflate la liziera pădurii.

„Nu am crezut niciodată în declaraţiile pe care le-a dat Dincă. Tot timpul el le-a făcut sub protecţia acelor procurori de la DIICOT. Noi am spus de la început că fata a fost răpită sau poate traficată, dată din acea parcare, în drum spre Craiova. Procurorii ne sunt datori cu foarte multe răspunsuri”, a declarat bunicul Luizei, la România TV.

Și mama Luizei Melencu, Monica Melencu, crede același lucru.

„Aceste fete nu sunt moarte. Aceste fete sunt traficate. Copilul meu trăiește. Nici n-a trecut prin acea casă”, a spus ea la același post de televiziune.