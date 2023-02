Bunicii gadgeturilor de azi. Minunile tehnologice influente ale anilor ’80 -’90

Dispozitive de telecomunicații mici, fără fir, care se puteau agăța cu ușurință de cureaua de la poșetă sau de la curea, pagerele permiteau oamenilor să transmită mesaje simple într-o clipă. Căutătoarele de mesaje unidirecționale permiteau utilizatorilor să primească mesaje, în timp ce dispozitivele bidirecționale puteau confirma, răspunde și iniția comunicări.

Să ne amintim opt minunății tehnologice influente din anii 1980, care au dispărut demult.

Pagerele

Dezvoltate pentru prima dată în scop comercial în anii 1950 pentru a fi utilizate în domeniul medical, pager-ele s-au răspândit pe scară mai largă în anii 1980, când existența unui „pager” (așa cum erau denumite) însemna pentru toată lumea că ești o persoană importantă care trebuie contactată imediat.

Pagerele au devenit un fenomen cultural, fiind menționate în numeroase cântece rap din acea perioadă. Dispozitivele nu puteau procesa texte, așa că utilizatorii și-au dezvoltat propria stenogramă folosind numere și asteriscuri – un prim emoji. De asemenea, pagerul a fost adoptat rapid de traficanții de droguri, iar în 1988, un oficial al unui district școlar din Miami a numit dispozitivul „cel mai dominant simbol al comerțului cu droguri”, iar mai multe districte din întreaga țară l-au interzis în campusuri.

Telefoanele mobile au eliminat aproape complet necesitatea de a folosi semnale sonore. Dar acest dispozitiv este încă folosit, printre altele, de către echipele de intervenție în caz de dezastre și de către industria restaurantelor.

Casetofonul portabil

Sony Walkman, un casetofon portabil cu căști din spumă portocalie, a schimbat pentru totdeauna modul în care oamenii consumă muzică.

Radiourile portabile cu tranzistori făcuseră deja posibil ca oamenii să asculte emisiuni practic oriunde. Sony Walkman hi-fi – introdus în Japonia în 1979 și un an mai târziu în SUA – a permis consumatorilor să devină propriii lor DJ. Nu numai că aceștia puteau alege din versiunile comerciale pe casetă ale albumelor LP, dar aparatele de casete facilitau și crearea de „casete de mixaj” – liste de redare analogice selectate, care amestecau și combinau melodii din diferite surse.

Popularitatea invenției Sony și a dispozitivelor copiate a ajutat ca banda de casetă să depășească vânzările de discuri de vinil pentru prima dată în 1983. Cuvântul „Walkman” a devenit generic și a fost adăugat la Oxford English Dictionary în 1986. În perioada de maximă popularitate a dispozitivului, potrivit revistei TIME, mersul pe jos pentru a face exerciții fizice a crescut cu 30 %.

Aproximativ un deceniu mai târziu, tendința de a merge și de a asculta a devenit digitală odată cu apariția playerului MP3 – și, cel mai important, în 2001, odată cu debutul iPod-ului de la Apple.

Boombox

Acest player muzical portabil, cu formate multiple, era antiteza simpaticului Walkman: mare, greu și tare în față. Combinația de radio-casetofon-recorder cu un amplificator și difuzoare oferea o calitate bună a sunetului la un volum ridicat.

Dezvoltat în Europa ca un dispozitiv de înregistrare audio curată direct de la radio, boombox-ul și-a făcut debutul în Statele Unite în anii 1970. În anii 1980, producătorii au adăugat un al doilea casetofon, controale audio sofisticate și prize de intrare/ieșire care au permis utilizarea microfoanelor și a altor dispozitive externe.

Cumpărătorii s-au orientat către cutii mai mari, căutând o ieșire mai mare a basului. Cutiile mari au devenit simboluri de statut, iar adolescenții le purtau de obicei pe umeri, indiferent de greutate. Dispozitivele au devenit un element de bază al nebuniei breakdance din acel deceniu.

Din cauza legăturii boombox-urilor cu tinerii de culoare și hispanici din mediul urban, unii au început să le numească „ghetto blastere”. Orașele au încercat să interzică utilizarea lor în parcuri și locuri publice, iar popularitatea lor a scăzut – în parte din cauza acceptării tot mai mari a Walkman-ului și a dispozitivelor personale de ascultare de generație următoare.

Înregistrator de casete video (VCR)

Dispozitivele care puteau atât să înregistreze programe TV, cât și să redea conținutul înregistrat anterior pe casete video pe bandă magnetică au apărut pe piața americană în anii 1970. Două formate video s-au impus ca lideri ai industriei: Betamax, care a debutat în 1975, și VHS, un an mai târziu. Un război al formatelor s-a încheiat cu VHS care a controlat 60% din piață până în 1980.

Cu temporizatoare care puteau programa înregistrările emisiunilor TV, VCR-urile au permis telespectatorilor să urmărească emisiunile preferate după propriul program. La începutul anilor 1980, industria cinematografică și de televiziune s-a plâns de înregistrarea materialelor protejate de drepturi de autor; într-o audiere în Congres din 1982, Jack Valenti, șeful Motion Picture Association of America, a declarat: „VCR-ul este pentru producătorul de film american și pentru publicul american ceea ce este strangulatorul din Boston pentru femeia singură acasă”. În mod ironic, vânzarea filmelor pe VHS a adus studiourilor venituri din ce în ce mai mari.

DVD-ul a debutat în anul 2000, depășind piața video analogică. Ultimul VCR a fost fabricat în 2016.

Faxul

Aparatele de fax (sau „facsimile”) erau la fel de omniprezente în birourile anilor 1980 ca telefoanele, copiatoarele și mașinile de scris. Utilizatorii scanau un document cu text sau imagini în dispozitiv, care procesa conținutul ca o singură imagine, o transforma într-o hartă de biți și o transmitea prin intermediul unei linii telefonice sub formă de tonuri de frecvență audio. La celălalt capăt, un aparat de fax receptor reconstruia imaginea și imprima o copie pe hârtie.

În 1964, Xerox a comercializat primul aparat de fax modern, iar până la sfârșitul anilor ’70, mulți alți concurenți au intrat pe piață. În anii 1980 – anii de vârf ai faxului – funcțiile de copiere și scanare au fost combinate în aparate de fax all-in-one.

Transmiterea instantanee a documentelor de către aparatele de fax s-a dovedit a fi practică și convenabilă. Dar dispozitivele erau zgomotoase, necesitau hârtie scumpă, iar textele lor, redate ca imagini bitmap, nu puteau fi editate sau modificate.

Industriile cu politici stricte de confidențialitate, cum ar fi sănătatea sau finanțele, s-au bazat cel mai mult timp pe faxuri. Dar declinul utilizării telefoanelor fixe și confortul oferit de e-mail și internet au făcut ca acest dispozitiv să devină practic învechit.

Clapeta

Introdus în rândul publicului TV din SUA la jumătatea anilor 1980 cu sloganul molipsitor „Clap On, Clap Off!”, Clapper a fost primul întrerupător activat prin sunet comercializat pentru a controla aparatele de uz casnic, cum ar fi lămpile și televizoarele. Conectat la o priză, Clapper permitea conectarea a până la două aparate. Două bătăi de clape îl aprindeau pe primul; trei bătăi de clape îl activau pe al doilea.

Dispozitivul patentat a fost comercializat – în mare parte prin intermediul unor reclame TV difuzate târziu în noapte – de către omul de afaceri Joseph Pedott din California, care și-a vândut compania în 2018. Până atunci, potrivit Forbes, acesta a vândut peste 7 milioane de Clappers. Gadgetul continuă să fie comercializat, apelând mai ales la persoanele în vârstă și cu dizabilități.

O parte din tehnologia de automatizare și de detectare folosită pentru a crea Clapper apare în sistemele de activare vocală din secolul XXI, cum ar fi Alexa, Google Technology și Siri.

Teddy Ruxpin

Introdus în 1985, Teddy Ruxpin a fost prima jucărie animatronică din lume – o creatură de pluș, asemănătoare cu un ursuleț de poveste, cu un casetofon în spate, care își transmitea poveștile în 13 limbi. Banda magnetică de pe caseta audio transmitea comenzi electronice care îl făceau pe Teddy să-și miște ochii și gura în sincron cu narațiunea. Copiii puteau răsfoi una dintre cele 60 de cărți de povești aferente, pentru a ține pasul cu povestea.

La un preț de aproximativ 100 de dolari pentru Teddy Ruxpin (bateriile nu sunt incluse, a avertizat prima reclamă TV), împreună cu cartea de povești și caseta suplimentară, ursul nu era ieftin pentru standardele jucăriilor din anii 1980. Cu toate acestea, a devenit cea mai bine vândută jucărie a anilor 1985 și 1986 și și-a lansat propriul serial TV de animație.

Teddy Ruxpin original a fost scos de pe piață atunci când distribuitorul World of Wonder a intrat în faliment chiar înainte de Crăciunul din 1987. Versiuni ulterioare au apărut de-a lungul anilor, inclusiv o versiune din 2017 programată cu audio digital.

Vorbește și silabisește

Dezvoltarea tehnologiei de calcul personal a adus mai multe jocuri electronice în anii 1970. Printre acestea, Speak and Spell – dezvăluit de Texas Instruments la Consumer Electronics Show din 1978 – a fost unul dintre primele dispozitive portabile cu afișaj vizual și una dintre primele console de jocuri cu cartușe interschimbabile.

Atracția sa era simplă: Vorbea, folosind o tehnologie înregistrată pentru a stoca cuvinte complete. O voce sintetizată îl îndemna pe jucător să scrie un cuvânt și striga fiecare cuvânt pe măsură ce utilizatorul îl tasta. În funcție de ortografie, vocea striga „corect” sau „greșit”. Fiecare cartuș conținea aproximativ 200 de cuvinte.

Speak & Spell

Speak and Spell și-a câștigat partea sa de expunere în cultura pop. Menționat în mai multe emisiuni TV și filme, a făcut parte din echipamentul folosit pentru a „telefona acasă” în filmul E.T. Extraterestrul din 1981 și chiar a inspirat titlul albumului de debut al trupei britanice de synth-pop Depeche Mode din 1981, „Speak and Spell”.

Deși modelul său final a fost lansat în 1992, tehnologia avansată a lui Speak and Spell, în special sintetizatorul de vorbire, prevestea gadgeturile mai sofisticate ale secolului XXI.