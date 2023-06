Bulgaria are de 10 ori mai mulți turiști față de România. De ce țara noastră nu este o destinație atat de atractivă

În România se găsesc unele dintre cele mai frumoase atracții turistice din lume, dar în țara noastră ajung de 10 ori mai puțini turiști față de Bulgaria. Motivele sunt multe și încep de la lipsa infrastructurii, drumurile și ajung până la facilităţile atractive. În același timp, România nu este promovată suficient, un punct extrem de important pentru dezvoltarea turismului din țara noastră.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că România a fost vizitată de aproape 535.000 de turişti străini de la începutul acestui an. A fost înregistrată o creștere cu peste 52% față de aceeașu perioadă a anului trecut. Cei mai mulți turiști care au vizitat țara noastră au venit din Italia, Israel, Germania şi Statele Unite ale Americii. Totuși, nici această creștere nu este suficientă dacă ținem cont de statisticile pentru țara vecină, Bulgaria.

De câte persoană a fost vizitată Bulgaria de la începutul anului 2023

Bulgaria a fost vizitată în luna mai acestui an de 800.000 de persoane. De asemenea, estimările autorităților din țara vecină arată că Bulgaria ar putea să primească până la finalul acestui an până la 13 milioane de vizitatori străini. În același timp, în România au venit doar 1,5 milioane de turiști în anul 2022. Bulgaria reprezintă o destinație turistică atractivă și pentru că autoritățile de la Sofia au alocat 30 de milioane de euro pentru promovare în acest an, iar România doar trei milioane.

În același timp, Grecia a alocat, în anul 2022, 70 de milioane de euro pentru promovare. Turcia va investi pentru promovare peste 200 de milioane de dolari până în anul 2028, potrivit Antena 3 CNN. Este important de precizat că mulți română preferă pentru concedii să plece la vecinii bulgari și să nu rămână pe litoralul românesc. Peste 500.000 de români au trecut granița în minivacanța de Rusalii, iar cei mai mulți dintre ei au ajuns în Bulgaria. În plus, doar 70.000 de români au ales să rămână în țară.