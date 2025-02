Social Bugetarii care scapă de prevederile Ordonanței trenuleț. Se vor bucura de un salariu mai mare







În ciuda faptului că salariile bugetarilor au fost înghețate prin Ordonanța trenuleț, anumiți angajați din sectorul public vor beneficia de creșteri salariale începând cu 1 martie. Polițiștii vor primi o majorare de 1.170 de lei la salariu, în urma negocierilor purtate, în ciuda prevederilor ordonanței adoptate de Guvern.

Ordonanța trenuleț a generat proteste

Polițiștii se numără printre bugetarii afectați de prevederile legii adoptate de Guvern. Eliminarea plăților suplimentare pentru orele lucrate în weekend sau de sărbătorile legale a generat nemulțumiri în rândul acestora.

În semn de protest, sindicaliștii au atras atenția că, prin adoptarea Ordonanței de Urgență trenuleț, polițiștii vor înregistra o pierdere de cel puțin 1.170 de lei net la salariu în luna ianuarie 2025.

„Aceasta este o pierdere semnificativă pentru EXCLUSIV poliţiştii operativi, care se reflectă direct asupra motivaţiei şi condiţiilor de muncă. (…) Este clar că nu vorbim despre „îngheţarea” salariilor în cazul poliţiştilor, ci de veritabile tăieri care pot fi comparate cu cele din 2010, când salariile au fost tăiate cu 25%.

Din acest motiv, vom avea nevoie de participarea tuturor poliţiştilor pentru aplicarea formelor de protest pe care le vom identifica. Doar prin presiune vom determina Guvernul şi MAI să elimine acest abuz de a nu plăti orele prestate de poliţişti în zilele de repaus şi de sărbători legale”, transmiteau sindicaliștii Europol la vremea respectivă.

În acest context, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că, începând cu 1 martie, polițiștii vor beneficia din nou de plata pentru orele suplimentare și pentru munca desfășurată în weekend.

Predoiu: MAI a fost afectat de o serie de prevederi legislative adoptate de Guvern

„Vom face toate demersurile pentru a corecta legislaţia şi a reveni la un nivel de remuneraţie corespunzător lunii noiembrie 2024. Am avut însă un debut de an uşor tensionat prin ricoşeu, ca să spun aşa, şi Ministerul Afacerilor Interne a fost afectat de o serie de prevederi legislative adoptate de Guvern, sub presiunea unor nevoi bugetare şi a unei nevoi de ajustare a cheltuielilor bugetare în prima fază, pentru a putea să relaxăm lucrurile pe parcursul anului”, a declarat minsitrul, la bilanţul Poliţiei de Frontieră, potrivit News.ro.

Acesta a asigurat că, în urma discuțiilor cu liderii de sindicat, că va rezolva această problemă. De asemenea, Cătălin Predoiu a promis că vor găsi o soluție pentru plata orelor lucrate de polițiști.

„E vorba de problema plăţii orelor prestate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, celebrul SDSL, un acronim care a fost vehiculat mai mult decât era cazul în ultima perioadă, pentru că, aşa cum am spus din prima clipă, vom face toate demersurile pentru a corecta legislaţia şi a reveni la un nivel de remuneraţie corespunzător lunii noiembrie 2024. Şi pot să vă spun că este iminentă această modificare”, a adăugat acesta.