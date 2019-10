Mesajul, scris cu diacritice, vine în contextul în care PRO TV a anunțat că a încetat colaborarea cu stilista. Budeanu susține că nu a avut niciun contract cu PRO TV, ci doar o colaborare care s-a încheiat pentru că a refuzat să își ceară scuze pentru „postarea care a schimbat cursul istoriei”.

Postarea în care Dana Budeanu scrie despre încetarea colaborării cu PRO TV:

INAINTE DE FACEBOOK DOAR FAMILIA STIA CA SUNTETI PROSTI!

SA NE DESTEPTAM PENTRU ULTIMA DATA IN CEEA CE MA PRIVESTE:

DIN DRAGOSTE SI RESPECT PENTRU TOTI CEI CARE URMAREAU INTR UN NUMAR RECORD RUBRICA VERDICT DE LA PRO TV, ATAT PE TV CAT SI PE ONLINE SI CARE LA PROPRIU AU BLOCAT LINIILE TELEFONICE SI MESAGERIILE IN ULTIMELE DOUA ORE, FAC URMATOARELE PRECIZARI:

DANA BUDEANU NU A AVUT NICIODATA UN CONTRACT CU PRO TV PENTRU RUBRICA VERDICT! NU AM FOST NICIODATA ANGAJATA LA PRO TV SAU REMUNERATA PENTRU ACEASTA RUBRICA! ACEASTA DECIZIE MI A APARTINUT DE LA INCEPUT! RUBRICA AM REALIZAT O TIMP DE 4 ANI, GRATIS, DE PLACERE! COLABORAREA CU PRO TV A FOST UNA PERFECTA PANA LA SFARSIT SI S A INCHEIAT IERI. IN URMA UNEI DISCUTII EXTREM DE CIVILIZATE SI RELAXATE CU REPREZENTANTII PRO TV, IN CARE, DATORITA PRESIUNILOR IMENSE LA CARE AU FOST SUPUSI, MI S A INAINTAT RUGAMINTEA DE A MI CERE “SCUZE PUBLIC” IN LEGATURA CU POSTAREA CARE A SCHIMBAT CURSUL ISTORIEI ROMANIEI, NU AM FOST DE ACORD SI ATAT! NIMIC MAI MULT!

REPET! NU AM AVUT NICIODATA CONTRACT CU PRO TV, NU AM FOST ANGAJATA LA PRO TV! NU AM AVUT IN VIATA MEA VREUN CONTRACT CU VREUN SPONSOR SI NICI NU O SA AM! NICIODATA!

NU S A INTAMPLAT NIMIC, NU EXISTA NICIO DRAMA!

RUBRICA VERDICT CONTINUA CA SI PANA ACUM, ONLINE, PENTRU TOATA LUMEA, SAPTAMANAL! SINGURUL PLUS VA FI ACELA CA, PLAJA DE VEDETE SI PERSONALITATI PREZENTE IN RUBRICA VA FI MAI MARE, FORMATUL FIIND ACUM STRICT INDEPENDENT!

ATAT!

VA MULTUMESC PENTRU INGRIJORARE, DAR NU ESTE CAZUL!

NIMENI NU O FACE CUM O FACEM NOI!

Postarea anterioară a Danei Budeanu:

DOUA FEMEI CARE REPREZINTA O FUNDATIE/ONG/CEVA FARA PROFIT 100%….., CU BANII DONATI DE OAMENI SI COMPANII, FAC UN SPITAL PRIVAT, PENTRU CA STATUL NU FACE NIMIC SI GATA! FELICITARI! DECI, NU AVETI NEVOIE DE NIMIC DE LA STAT, DECI NU AVETI DE CE SA CERETI NIMIC STATULUI CARE NU FACE NIMIC! CORECT?

CORECT SI NOBIL SI ATAT!

RESTUL INTERPRETARILOR, MANIPULARILOR SI IMBECILILOR SPALATI PE CREIER CARE AU INTRAT IN LUPTA VIETII CU O POSTARE CARE INSEAMNA STRICT RANDURILE DE MAI SUS, NU MA INTERESEAZA SI MA LASA RECE, CUM MA LASA IN GENERAL RECE ORICE ESTE SUB NIVELUL MEU INTELECTUAL SI SPIRITUAL, ADICA TOT!

IN ACEEASI ORDINE DE IDEI, MA BUCUR INSA SINCER, CACACAMPANIA ACEASTA DE TREI ZILE DE URA VISCERALA, DIN JURUL UNUI DEMERS ATAT DE NOBIL SI PUR, A STRANS MAI MULTI BANI DÂCAT DÃCAND A INCEPUT! CU PLACERE! SA SE TREACA SI PE LA CASIERIE DACA E, CA EU D ASTEA 100% FARA PROFIT NU HALESC DÃ LA MARIA THERESA INCOACE, DÃCAT PE ALEA PE CARE LE FAC EU SI ORICINE, STRICT DIN BUZUNARUL LUI CATRE UN SUFLET SAU O CAUZA IN MOD DIRECT! INSA E FRUMOS SA SE CREADA IN HARAP ALB, ASA CUM CRED TOTI COPIII CARE VOR BENEFICIA DE ACEST SPITAL SI E OK SA FIE ASA!

SI LA CINDARELLA A VENIT O BABUTA CU O BAGHETA #MAGICA SI A FACUT O PRINTESA SI GATA S A MARITAT CU UN PRINT, DUPA CE LA 12 NOAPTEA S A TRANSFORMAT INAPOI INTR O SARACA PURA INCONJURATA DE DOVLECI! HAPPY HALLOWEEN IN ALTA ORDINE DE IDEI AMERICANE!

CARITATEA SI IN GENERAL DEMERSURILE PURE GENERATE EXCLUSIV DIN SUFLET, NU AU CUM, SUB NICI O FORMA SI IN NICIUN CONTEXT SA FIE INCONJURATE DE SCANDAL SI URA! IUBIREA SI URA NU SUNT SINONIME, ASA CUM NU SUNT CARITATEA SI PROFITUL DE ORICE FEL!

DE ACEEA CEL MAI BINE ESTE CA ATUNCI CAND O ARDEM PÃ CARITATE, SA N O AMESTECAM PE ACEASTA CU POLITICA, CACARE N ARE CUM SA FIE PURA IN NICIUN CONTEXT! MI SE PARE USOR SUSPECTA ASOCIEREA UNUI DEMERS CE SE VREA A FI PUR CU O LUPTA ISTERICA SI FARA NOIMA, TOCMAI CU AUTORITATILE CARE PE LANGA FAPTUL CA N AU CE SA CAUTE INTR UN DEMERS PRIVAT, MAI SUNT SI “INFECTE”!

SPITALUL PENTRU COPIII NEFERICITI TREBUIE FERIT TOCMAI DE TOT CEEA CE ESTE INFECT! NU?

PAI NU! ATUNCI CAND APELEZI TOTUSI LA AUTORITATI, O FACI APROAPE STRICT POLITIC! CACA DACA N AI FACE O STRICT POLITIC SI DOAR CARITABIL, ATUNCI SI 11000 DE EUROI AI LUI BITMAN AR FI OK SI CRED 100% CA TOTI PARINTII CU PUI BOLNAVI, I AR LUA!

POLITICA ESTE O MOCIRLA TOATA SI FARA EXCEPTIE! ASTA INSEAMNA POLITICA! CARITATEA NU ARE CE SA CAUTE IN EA!

IN TOATE SITUATIILE INDEPENDENTE DE CELE PERSONALE, TOATA LUMEA E EXPERTA! CUM NAIBA SUNT TOTI EXPERTI IN CEEA CE TREBUIE SA FACA, SPUNA SI SIMTA ALTII SI DELOC IN CEEA CE I PRIVESTE ESTE PROBABIL UNUL DINTRE PARADOXURILE UNIVERSALE!

IN ACEASTA ORDINE DE IDEI S A FORMAT REPEDE UN CURENT DE DIVERSI SPALATI PE CREIER SAU SPERIATI SAU BINEVOITORI, CARE S AU GRABIT SA MA SFATUIASCA, ROAGE SI IN GENERAL “AJUTE” IN, CU SI DESPRE ACEASTA SITUATIE! “MAI BINE SA TI CERI SCUZE PUBLIC!”

POFTIM? PENTRU CE? PENTRU CA O MARE MICA DE IMBECILI MANIPULATI AU RASTALMACIT SI ROSTOGOLIT CEEA CE AM SCRIS? HM! NICIODATA IN VIATA ASTA!

STIU FOARTE BINE CE AM SCRIS, CUM AM SCRIS SI MAI ALES DE CE AM SCRIS, CHIAR DACA N AM SCRIS TOT!

NU ACCEPT SFATURI DE LA NIMENI IN ACEASTA VIATA, DECAT DE LA OAMENI CARE MA DEPASESC SAU SUNT EGALI CU MINE DIN PUNCT DE VEDERE INTELECTUAL, SPIRITUAL SAU DIN AMANDOUA! CUNOSC UNUL! NU A AVUT ACEASTA PARERE!

DIN RESPECT INCLUSIV PENTRU PRO TV, SINGURA STATIE RECUNOSCUTA CA INCA FIIND INDEPENDENTA DPDV POLITIC DIN ROMANIA SI PENTRU CONTRIBUTIA MEA PRO BONO PE CARE O AM DE 10 ANI PENTRU SI IN PROGRAMELE PRO TV, NU AM PENTRU CE SA MI CER SCUZE SI N O S O FAC IN VIATA MEA! CAMPANIILE SUSTINUTE DE PRO TV SUNT SUSTINUTE DIN SPIRITUL NOBIL EXCLUSIV AL CONDUCERII PRO TV! REIAU: DIN SPIRITUL NOBIL SI DESCHIS CATRE A SUSTINE CAUZE CARITABILE, EXCLUSIV ALE CONDUCERII PRO TV, CEEA CE ESTE INTR ADEVAR SUPERB!

NU AM NEVOIE DE CONFIRMAREA SI ACCEPTUL NIMANUI IN CEEA CE MA PRIVESTE, DIN NICIUN PUNCT DE VEDERE, ASA CUM AR TREBUI SI VOI TOTI!

DORINTA DE A TE PLACE LUMEA ESTE MEDIOCRA SI INSEAMNA ZERO!

SINGURUL REPER IN VIATA SUNTETI VOI PENTRU VOI INSIVA! SUNTETI SI GANDITI CEEA CE SIMTITI EXCLUSIV! ATUNCI CAND CEEA CE GANDITI SI SIMTIT SE POTRIVESTE CU CEEA CE GANDESC SI SIMT FOARTE MULTI E GROASA!

DAR SA REVENIM…

ASADAR, CELOR PURI CARE CONSTRUIESC UN SPITAL SI DONEAZA PENTRU O CAUZA NOBILA CUM ESTE ACEASTA, LE TRANSMIT CACARITATEA SE FACE IN PACE SI LINISTE, IN INTIMITATEA SUFLETULUI SI DOAR IN VAZUL ECHILIBRAT AL DEFINITIEI DESPRE A DARUI!

SCUZE SA SI CEARA CEI PURI CARE, IN SPATELE ACESTUI DEMERS SI A SUSTINERII IMACULATE, LE DORESC CELOR DIN JUR, SA LI SE IMBOLNAVEASCA SAU MOARA COPIII SI ALTE ASTFEL DE ANOMALII!

CELOR MAI PUT

IN PURI, CARE SE ASCUND IN SPATELE MISCARILOR CARITABILE, LE DAU UN SFAT (CA EU POT CA N AM CUNOSCUT PANA ACUM UN OM NICI MAI DESTEPT SAU MAI PUTERNIC SAU MAI ASUMAT DECAT MINE):

CACAND VA PORNITI CU TAVALUGURI DE GENUL ASTA, NIMIC NU VA MAI FI CA INAINTE! MIZERIA TAVALUGULUI IA PE ORICINE SI SCOATE LA IVEALA GUNOI…CA ASTA FAC FURTUNILE TOATE!

IUBIREA ESTE CEA MAI MARE PUTERE UNIVERSALA!

PS: VLADUT, RAMANE CUM AM STABILIT!

