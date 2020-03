În urmă cu un an, Valentina Pelinel le aducea pe lume pe cele două fetițe în absența lui Cristi Borcea, care se afla la închisoare. Acum, însă, vedeta are motive să zâmbească. La aniversarea de un an a gemenelor Indira Maria și Rania Maria a fost prezent și tata lor.

Valentina a postat pe Instagram o fotografie în care apare soțul ei, ținându-le în brațe pe fete, cu mesajul : „Mărțișoarele naostre împlinesc azi un anișor!”

„Nu sunt doar împlinită, sunt fericită și mă simt, efectiv, binecuvântată cu aceste minuni din viață mea. Și până nu trăiești această experiență, nu ai cum să o evaluezi de la distanță.

Da, copiii tuturor sunt minunați, dar până nu îi strângi în brațe pe ai tăi, nu le simți inimile bătând lângă a ta, nu le vezi nevoia de iubire și acceptare și dragostea necondiționată pe care ți-o returnează, nu poți înțelege și trăi cu adevărat sentimentul.

Le doresc tuturor femeilor să se bucure de acest moment din viața lor, este unic și merită orice efort, a declarat în trecut soția lui Cristi Borcea pentru Ciao.ro.

