Probleme mari pentru Bucurica. Dosarul penal de hărțuire sexuală ar putea fi redeschis

Dosarul penal de hărțuire sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual al procurorului George Bucurica de la Parchetul Tribunalului Caraș-Severin ar putea fi redeschis. Secția pentru procurori în materie disciplinară ar putea relua cercetările față de George Bucurica într-un dosar care privește aceleași fapte și care a fost suspendat din cauza existenței cauzei penale.





Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) i-ar putea redeschide procurorul Radu George Bucurica , de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin (fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oravița) dosarul penal de hărțuire sexuală. Acest dosar a fost închis în primă fază prin clasare. În cazul în care dosarul va fi redeschis, Bucurica ar putea merge în fața Secției pentru procurori în materie disciplinară din cadrul CSM, să dea explicații într-o cauza disciplinară care a fost momentan suspendată, informează luju.ro

Redeschiderea dosarului penal va fi posibilă în ipoteza în care judecătorul de camera preliminară de la Curtea de Apel Timișoara va răspunde favorabil plângerii contra ordonanței de clasare adoptate pe 15 ianuarie 2019 de către procurarea Codruța Simona Chindea (pe atunci la SIIJ, între timp întoarsă la PCA Brașov). De partea cealaltă, Secția pentru procurori în materie disciplinară ar putea repune pe rol dosarul disciplinar pe numele lui Bucurica, suspendat pe 24 octombrie 2018, până la soluționarea dosarului penal antementionat (vezi facsimil). În dosarul disciplinar, Inspecția Judiciară îl acuză pe George Bucurica de săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a și i teza I din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor: „manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afară exercitării atribuțiilor de serviciu”, respectiv „nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa”.

Plângerea împotriva ordonanței de clasare și solicitarea către procurorii CSM au fost trimise joi, 28 martie 2019, respectiv miercuri, 27 martie 2019, de către Monica Gabriela Stanca , tânăra din Oravița care încă din 2017 îl acuză pe procurorul Bucurica de hărțuire sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual. Așa cum puteți citi în documentele atașate la finalul articolului, Monica Bojin – apărată de avocatul Alexandru Lele (foto 2), din Baroul Mehedinți – expune detaliat avansurile sexuale pe care i le-ar fi făcut George Bucurica, pe vremea când acesta conducea PJ Oravița și instrumentase un dosar penal deschis că urmare a plângerii formulate de femeie. Totodată, Bojin susține că Bucurica ar fi încercat s-o denigreze în presă, creându-i imaginea unei informatoare. Drept consecință, Monica Bojin și-ar fi pierdut locul de muncă.

Spectaculoasă este și plângerea împotriva ordonanței de clasare, unde Monica Bojin solicită Curții de Apel Timișoara să dispună efectuarea unei evaluări psihologice față de procurorul George Bucurica, „întrucât faptele sale de 'vitejie' sunt cunoscute și mediatizate la nivel național, fiind reclamat că a mai hărțuit inclusiv eleve de liceu, pe fosta soție a primarului din Oravița, precum și pe fiica unui avocat cu care acesta se află în conflict, iar cu ocazia audierii sale la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara făptuitorul a declarat că el este iubit și dorit de foarte multe femei din Oravița”.

Monicai Bojin a cerut Sectiei pentru procurori in materie disciplinara repunerea pe rol a cauzei:

„Subsemnata intervenienta STANCA (fosta BOJIN) MONICA GABRIELA (...), prin aparator ales, avocat ALEXANDRU LELE, cu imputernicire avocatiala la dosarul cauzei, in temeiul art. 413 alin. 2 Cod proc. civ., formulam prezenta cerere de repunere pe rol a cauzei, prin care va solicitam sa dispuneti fixarea unui termen de judecata si citarea partilor in vederea continuarii judecatii, pentru urmatoarele motive:

In fapt, prin incheierea de sedinta pronuntata la data de 24.10.2018, instanta disciplinara a dispus, in temeiul art. 413 alin. 1 pct. 2 Cod proc. civ., suspendarea actiunii disciplinare formulata de Inspectia Judiciara impotriva lui BUCURICA RADU GEORGE, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caras – Severin, pana la solutionarea dosarului penal nr. 21/P/2018 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara.

1. Sustinem ca, in prezent, a disparut cauza care a dus la suspendarea procesului.

Dosarul 21/P/2018 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara a fost preluat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, formandu-se astfel dosarul 395/P/2018.

In dosarul nou format, prin ordonanta din 15.01.2019, s-a dispus ”clasarea cauzei cu privire la comiterea infractiunii de hartuire sexuala (in temeiul art. 16 lit. b C.p.p.), hartuire (in temeiul art. 16 lit. b C.p.p.) si folosirea abuziva a functiei in scop sexual (in temeiul art. 16 lit. a C.p.p.)”.

Or, avand in vedere ca dosarul 395/P/2018 a fost solutionat, raportat si la prevederile exprese ale art. 413 alin. 2 Cod proc. civ., consideram ca se impune reluarea judecarii cauzei.

2. De asemenea, procurorul BUCURICA RADU GEORGE, manat probabil de un puternic sentiment vindicativ, considerandu-ma in mod eronat pe mine ca fiind sursa problemelor sale, in maniera profund atipica si nelegala prin care intelege sa isi exercite profesia, a demarat contra mea o serie de noi demersuri judiciare menite sa ma sicaneze atat pe subsemnata, cat si pe membrii familiei mele si persoanele apropiate.

Astfel, profitand de influenta pe care o are asupra unor lucratori de politie din zona in care locuiesc, BUCURICA RADU GEORGE ma hartuieste acum si sub aspect judiciar, formuland mai multe plangeri penale impotriva mea, in care pretinde ca – atunci cand l-am inregistrat facandu-mi avansuri sexuale explicite si pipaindu-ma - i-as fi violat viata privata, motiv pentru care atat subsemnata, cat si persoanele apropiate mie, suntem in mod sistematic chemate la organele de politie sub pretextul audierii ca ”martor” (desi am dat mai multe declaratii sub acelasi aspect in fata unor organe de cercetare penala diferite).

Din citatiile primite rezulta ca, la acelasi Serviciu de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Caras – Severin, exista cel putin doua dosare cu acelasi obiect, care ma vizeaza, formate la sesizarile lui BUCURICA RADU GEORGE (dosarele nr. 173/P/2018 si 1336/P/2018!!!).

Totodata, subsemnata sunt subiectul unui alt dosar penal, deschis tot la sesizarea procurorului BUCURICA RADU GEORGE, respectiv dosarul nr. 382/P/2018 al Parchetului de pe langa Judecatoria Baia de Arama (!!!), dosar in care organele de cercetare penala au dispus si audierea tatalui meu, BOJIN VALERIU.

De asemenea, in acelasi dosar, subsemnata am primit o adresa prin care mi se aducea la cunostinta sa ma prezint la sediul IPJ Gorj in vederea sustinerii unui test poligraf, fara a-mi fi fost comunicata vreo ordonanta prin care s-a dispus efectuarea acestei expertize.

Or, este evident modul ticalos prin care procurorul BUCURICA RADU GEORGE intelege sa isi manifeste frustrarile, actiunile sale concretizate in formularea mai multor sesizari penale cu privire la aceleasi pretinse infractiuni si la aceeasi stare de fapt, inregistrate la mai multe organe jurisdictionale, din localitati diferite, au scopul exclusiv de a ma sicana.

3. Pe fondul unui aparent dezinteres procesual din partea mea, BUCURICA RADU-GEORGE a adoptat o atitudine belicoasa fata de mine, incercand sa ma intimideze si sa ma decredibilizeze, ponegrindu-ma fara rusine in fata opiniei publice, dar – in acelasi timp – prejudiciind grav interesele unor institutii prin afirmatiile iresponsabile facute de acesta in privinta unei pretinse colaborarii informative cu ”persoanele de sprijin”, din randul carora as face si eu pate.

Aceasta tactica de intimidare este pe punctul de a reusi in ceea ce ma priveste, BUCURICA RADU-GEORGE cunoscand ca, la fel ca orice tanara de virsta si conditia mea, sunt sensibila la denigrarile aruncate de el in spatiul public si pot fi intimidata de demonstratiile lui de putere si tupeu.

BUCURICA RADU-GEORGE a mai afirmat in mass media ca eu l-as fi abordat si i-as fi spus ca am stiinta despre persoane care savarsesc fapte penale, ca stiu de intanirile acestora la locul meu de munca si ca as fi dispusa sa ne intalnim si sa-i furnizez astfel de informatii, deci m-as fi oferit sa-i devin informator.

Astfel, in publicatia Express de Banat din 16.02.2018, se face afirmatia ca ”… Despre Monica Bojin, procurorul Bucurica a afirmat ca s-a oferit sa ajute organele de cercetare penala in instrumentarea anumitor cauze, lucru care s-ar fi si intamplat”.

Aceasta afirmatie – pe langa faptul ca este totalmente neadevarata – este de natura sa-mi prejudicieze imaginea in comunitate si locul meu de munca, cunoscute fiind aprecierile proaste de care se bucura informatorii si colaboratorii in societatea civila.

De asemenea, patronii firmei la care lucrez, indiferent de faptul ca nu ar avea nimic de ascuns si - cunoscandu-i caracterul lui BUCURICA RADU-GEORGE - nu-l pot crede, nu au putut agrea astfel de comportamente ale angajatilor, care ar incalca obligatiile contractuale de confidentialitate, motiv pentru care mi-am pierdut locul de munca, fiind concediata.

In plus, chiar daca ar fi adevarate alegatiile lui BUCURICA RADU-GEORGE – desi nu este cazul –, o astfel de conduita profesionala este cel putin iresponsabila din partea unui procuror, de natura sa afecteze institutia parchetului si sa dea un semnal public periculos, pentru ca ar dovedi ca functionarii indreptatiti sa lucreze in domeniul adunarii de informatii (din institutiile abilitate legal in acest sens) pot sa isi divulge si sa-si deconspire oricand, nestingheriti, informatorii. Ori, cine sa stie – din comunitatea restransa in care traiesc – ca parchetul nu are astfel de atributii si ca BUCURICA RADU-GEORGE se joaca de-a ”ofiterul de informatii” devenit Marele Justitiar al parchetului?

Este evident insa ca afirmatiile lui BUCURICA RADU-GEORGE sunt facute mai ales cu scopul de a ma denigra si decredibiliza, fiindca – este de notorietate - pentru un magistrat procuror legea nu a stabilit atributii de serviciu care sa-i permita sa racoleze si sa ”lucreze” cu informatorii, iar daca ar avea si astfel de preocupari ar trebui sa garanteze si sa asigure confidentialitatea totala asupra numelui persoanei cu care colaboreaza si asupra informatiilor furnizate de aceasta, dupa niste reglementari foarte stricte si cu caracter clasificat, si nicidecum sa-i deconspire numele cand are el chef fiindca nu-i raspunde la santaj si nu-i acorda favoruri sexuale.

Drept pentru care va rog sa admiteti cererea subsemnatei si sa dispuneti reluarea judecarii cauzei”.

Câteva pasaje din plangerea impotriva ordonantei de clasare:

„Subsemnata petent persoana vatamata STANCA (fosta BOJIN) MONICA GABRIELA (…), prin aparator ales, avocat Lele Alexandru, cu imputernicire avocatiala anexata prezentei, in termen legal, am formulat si va inaintam prezenta plangere contra ordonantei de clasare a cauzei adoptate la data de 15.01.2019 de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia pentru Investigare a Infractiunilor din Justitie in dosarul nr. 395/P/2018, cauza in care a fost inceputa urmarirea penala si s-au efectuat cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de hartuire sexuala, prev. si ped. de art. 223 alin. 1 Cod penal, hartuireprev. si ped. de art. 208 alin. 1 Cod penal si folosirea abuziva a functei in scop sexual, prev. si ped. de art. 299 alin. 1 Cod penal, solutie atacata de noi in termen legal la procurorul sef al acestei sectii, insa nerezolvata in termenul prevazut la art. 338 Cod proc. pen., astfel incat solicitam ca, in baza art. 340 alin (2), art. 341 alin. (6) lit. b) Cod pr. pen.;

- sa admiteti plangerea mea, - sa desfiintati solutia atacata, - sa trimiteti cauza la procuror pentru a completa urmarirea penala in cauza – singurul cadru procesual in care se pot administra probe utile, pertinente si necesare stabilirii unei starii de fapt reale, pentru o corecta solutionare a dosarului - urmand ca, in vederea punerii in miscare a actiunii penale, sa fie administrate urmatoarele mijloace de proba: - efectuarea unei confruntari intre subsemnata si procurorul faptuitor BUCURICA RADU GEORGE, respectiv cu martorul mincinos Boru Stretcu Daniel, care au mintit cu nerusinare si au indus in eroare organele judiciare; - depunerea la dosar a ordinului de delegare si a fisei postului emise pentru fostul prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita, faptuitorul BUCURICA RADU GEORGE; - efectuarea unei evaluari psihologice a fostul prim procuror BUCURICA RADU GEORGE. Aceasta evaluare este necesara intrucat faptele sale de ”vitejie” sunt cunoscute si mediatizate la nivel national, fiind reclamat ca a mai hartuit inclusiv eleve de liceu, pe fosta sotie a primarului din Oravita, precum si pe fiica unui avocat cu care acesta se afla in conflict, iar cu ocazia audierii sale la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara faptuitorul a declarat ca el este iubit si dorit de foarte multe femei din Oravita; - audierea martorilor DAVITOIU LOREDANA si a fratelui acesteia, DAVITOIU ADRIAN, persoane care au luat cunostinta in mod nemijlocit de modalitatile de hartuire exercitate asupra mea de catre procurorul faptuitor BUCURICA RADU GEORGE si au constatat efectele emotionale ale acestui abuz asupra mea; - audierea ca martori a politistilor ROTARIU CONSTANTIN si MARGINEAN GHEORGHE RAZVAN, persoane care au actionat la ordinul procurorului BUCURICA RADU GEORGE in vederea hartuirii subsemnatei; - solicitarea referatului si a notelor de relatii intocmite cu privire la motivele pentru care Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus incetarea de indata a delegarii procurorului BUCURICA RADU GEORGE in functia de prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita si revenirea acestuia la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras Severin; - incuviintarea depunerii de noi inscrisuri la acest dosar, din care rezulta perseverenta deosebita a faptutorului BUCURICA RADU GEORGE in actiunile sale de hartuire, inclusiv judiciara, care continua si in acest moment fata de mine si familia mea; - depunerea la acest dosar penal a unei fotocopii a dosarului de raspundere disciplinara nr. 10/P/2018, cu care Inspectia Judiciara a sesizat Sectia pentru Procurori in materie disciplinara sub aspectul comiterii de catre procurorul BUCURICA RADU GEORGE a abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) si i) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata. Precizam ca toate aceste abateri disciplinare au fost comise in legatura cu aceleasi imprejurari ce au format obiectul prezentului dosar de urmarire penala, dar analizate in contextul atributiilor sale de serviciu si al normelor deontologice pe care trebuia sa le respecte; - solicitarea unor note de relatii si dovezi concrete de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu dosarul 971/P/2017, in care faptuitorul BUCURICA RADU GEORGE si martorul mincinos Boru pretind ca au fost delegati sa efectueze acte de urmarire penala; - sa se verifice în ce masura sunt reale sau fabulatii (iar daca sunt reale sa se cercetaze in ce acte de urmarire penala sau in ce alte inscrisuri s-au materializat) alegatiile celor doi mincinosi patologici, procurorul BUCURICA RADU GEORGE si politistul Boru Stretcu Daniel, care pretind ca m-ar fi racolat ca informatoare colaboratoare si ca, din iulie pana in decembrie 2017, le-as fi furnizat informatii in legatura cu familia Ursu Dumitru si cu alte persoane pe care le-ar fi cercetat cei doi asa-zisi anchetatori; - stabilirea cu exactitate a momentului sosirii la Parchetul de pe langa Judecatoria Oravita a celui de-al doilea procuror (Isac Otilia?), careia fostul prim procuror BUCURICA RADU GEORGE sustine ca i-ar fi trasat sarcina sustinerii in fata instantei a actiunii penale puse in miscare de el in dosarul nr. 461/P/2017 al Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita. Aceste verificari (si audierea acestui procuror) se impun cu atat mai mult cu cat rechizitoriul a fost inregistrat la data de 14.12.2017 la Judecatoria Oravita, la data de 08.02.2018 judecatorul de camera preliminara a pronuntat incheierera nr. 43/2018 fara citarea procurorului, iar primul termen de judecata a avut loc in fond la data de 27.03.2018, deci mult dupa ce procurorul BUCURICA RADU GEORGE a fost alungat din zona ca sa mai aiba el astfel de preocupari/atributii legate de buna functionare a unitatii pe care o condusese, pentru urmatoarele motive:

I. Chestiuni prealabile

In calitate de persoana vatamata, la data de 04.05.2017, subsemnata BOJIN MONICA GABRIELA am formulat o plangere penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de loviri si alte violente, lipsire de libertate si distrugere, formandu-se astfel dosarul nr. 461/P/2017 al Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita.

Procurorul de caz, BUCURICA RADU GEORGE, profitand de ascendentul pe care i-l conferea functia si fiind direct auto-implicat in solutionarea plangerii subsemnatei, a inceput sa imi trimita mesaje (penibile, de altfel, care excedeau in mod evident oricarui cadru relational normal intre subsemnata persoana vatamata, necasatorita si avand numai 21 de ani, si procurorul care supraveghea urmarirea penala, BUCURICA RADU GEORGE, casatorit si cu copii, chiar daca locuind separat de familie si la citeva sute de kilometri distanta) si sa imi solicite in mod insistent sa ne intalnim, insa nu la sediul parchetului, ci in locuri mai ”ferite”.

Numai urmare solicitarilor sale repetate - fiind de notorietate in Oravita faptul ca BUCURICA RADU GEORGE este o persoana razbunatoare - am acceptat sa ma intalnesc cu acesta, fiind evident ca, altfel, nu aveam niciun fel de afinitati cu acesta.

La o prima intanire, BUCURICA RADU GEORGE m-a intrebat daca am simtit ajutorul pe care mi l-a oferit pana in acest moment (concretizat in solicitarea arestarii preventive a persoanelor care m-au vatamat si in punerea in miscare a actiunii penale) si mi-a garantat, in schimbul intretinerii de relatii sexuale cu acesta si furnizarii de informatii despre primarul orasului, ca ajutorul oferit va continua pe toata durata procesului penal, in sensul trimiterii in judecata si obtinerii unei condamnari pentru persoanele pe care le-am indicat in plangerea penala.

Insistentele procurorului BUCURICA RADU GEORGE fata de subsemnata au culminat in seara de 27.12.2017, cand acesta m-a invitat la resedinta sa, locatie in care nu mai erau si alte persoane prezente, ocazie cu care am si inregistrat audio cele intamplate, pastrandu-se astfel pentru posteritate modalitatea ”deontologica” de lucru a acestuia, flerul si inovatiile sale in materia perchezitiei corporale si a depistarii tehnicii de inregistrare (dupa cum el insusi declara ca m-a pipait ca sa se asigure ca nu-l inregistrez).

II. Dosarul 21/P/2018 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara

In data de 15.01.2018, urmare celor patimite cu procurorul BUCURICA RADU GEORGE, am formulat o plangere penala in care am relatat starea de fapt expusa succint mai sus, iar ca urmare a plangerii subsemnatei, organele de urmarire penala s-au sesizat sub aspectul savarsirii infractiunii de folosire abuziva a functiei in scop sexual de catre procurorul BUCURICA RADU GEORGE, formandu-se astfel dosarul 21/P/2018 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara.

La data de 23.04.2018, subsemnata, prin aparator ales, am solicitat extinderea urmarii penale si sub aspectul savarsirii infractiunilor de hartuire si hartuire sexuala.

Fac precizarea ca, in luna ianuarie 2018, la scurt timp dupa debutul public al scandalului in care am fost tarata de fostul prim procuror BUCURICA RADU-GEORGE, am mers la un restaurantul Help Trans din Oravita impreuna cu prietena mea Davitoiu Loredana. La scurt timp, a venit acolo si fratele prietenei mele (Adrian), iar dupa vreo 10-15 minute a aparut si procurorul BUCURICA RADU-GEORGE. Acesta s-a asezat la o masa din apropiere si a inceput sa priveasca insistent spre noi. Deoarece toti trei am vazut ca se uita spre noi, am incercat sa ne terminam mai repede consumatia ca sa plecam, lucru care s-a si intamplat.

Dupa cateva zile de la acest moment, politistii Rotariu Constantin (zis Relu) si Marginean Gheorghe Razvan (zis Gicu) l-au chemat la politie pe Adrian Davitoiu si i-au pus diferite intrebari despre mine, amenintandu-l ca il retin 24 de ore daca nu le spune tot ce stie despre mine. Dupa ce l-au ”audiat”, i-au spus sa se prezinte sora lui la politie in ziua urmatoare, fara a i se da insa vreo citatie si fara sa se fi consemnat vreo declaratie.

In urmatoarea zi, de dimineata, Loredana a mers speriata la politie, dar nu a fost nimeni prezent sa o ”audieze”. Abia pe la orele 16:00, dupa ce a pierdut pe acolo aproape o zi, au venit jandarmii si i-au adus o citatie (insa fara mentionarea unui numar de dosar penal!!) ca sa se prezinte a doua zi din nou la politie. Cand a ajuns la ”audieri”, astfel cum fusese citata, Loredana a fost preluata de politistul Rotariu si acesta a intrebat-o tot felul de lucruri despre mine, fara sa-i aduca la cunostinta ce obiect are pretinsul dosar in care pretindea ca o ”audiaza” ca martor. I-au sugerat apoi sa mearga la procuror, sa dea declaratie ca martor protejat si sa declare ce i se va cere.

III. Dosarul nr. 395/P/2018 al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

