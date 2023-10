Bruce Willis și-a pierdut capacitatea de a vorbi din cauza demenței de care suferă

Actorul american Bruce Willis suferă de demență frontotemporală, a anunțat familia acestuia pe rețelele sociale, în luna februarie a acestui an.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială Instagram, familia celebrului actor a transmis că este „o ușurare să avem, într-un final, un diagnostic clar”.

Glenn Gordon Caron, un regizor de renume și un apropiat prieten al actorului american, a dezvăluit câteva informații despre starea de sănătate a acestuia. A lăsat să se înțeleagă că Willis nu o duce prea bine.

„Sentimentul meu este că, în primele 2-3 minute, știe cine sunt. Nu mai poate să vorbească. Era, pe vremuri, un cititor înfocat – nu voia să știe oamenii lucrul acesta – iar acum nu mai citește deloc. Toate abilitățile de vorbire au dispărut, chiar dacă el încă e Bruce. Când ești cu el îți dai seama că este același Bruce și ești recunoscător că este acolo, dar și-a pierdut bucuria de trăi”, a mărturisit regizorul Caron.

În primăvara anului 2022, lui Bruce Willis i s-a pus diagnosticul de afazie, o boală neurodegenerativă care afectează vorbirea. Starea sa de sănătate s-a înrăutățit de atunci treptat.

Bruce Willis, în vârstă de 68 de ani, se bucură de o carieră artistică deosebită, remarcându-se în numeroase roluri de film de acțiune. Unul dintre cele mai iconice personaje pe care le-a interpretat este John McClane în celebrul serial de filme „Die Hard”, din 1988 până în 2013.

Demența frontotemporală este o afecțiune mai puțin întâlnită care provoacă perturbări în comportament și comunicare. Aceasta se manifestă prin simptome precum dificultăți în mișcare și pierderea controlului asupra funcțiilor fiziologice legate de urinare sau defecare. Precum și slăbiciune musculară.

Heming Willis, soția actorului, a descris în urcă cu câteva săptămâni, modul în care diagnosticul lui Bruce i-a afectat familia.

„Ceea ce am învăţat este că demenţa este grea. Este greu pentru persoana diagnosticată. Este greu şi pentru familie. Iar acest lucru nu este diferit pentru Bruce sau pentru mine sau pentru fetele noastre”, a spus ea.

„Şi când spun că este o boală de familie, chiar este”.

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.

“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf

— TODAY (@TODAYshow) September 25, 2023