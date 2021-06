”Sunt traumatizată”, a spus ea judecătorului în încercarea de a convinge instanţa să pună capăt tutelei care i-a marcat viața în ultimii 13 ani și pe care a catalogat-o drept abuzivă. Cântăreața de 39 de ani a descris pentru prima dată în fața instanței tratamentul de care are parte.

James Spears este tutorele fiicei sale în urma unei decizii judecătoreşti din 2008. El are acces la conturile bancare şi la alte bunuri materiale ale cântăreței. Britney Spears le-a spus însă judecătorilor că este traumatizată de tatăl ei.

”Această tutelă îmi face mai mult rău decât bine. Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani”, a declarat artista.

Vedete celebre sunt de partea lui Britney Spears

Cariera și viața personală puternic examinate în mass-media au declanșat o adevărată frenezie a mişcării #FreeBritney atât în ​​rândul vedetelor, fanilor, cât și al celor dragi apropiaţi de Spears.

Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker și Andy Cohen și- au exprimat sprijinul pentru Spears de la lansarea procesului.

Fanii i-au atacat pe cei care au fost în viaţa lui Spears, cum ar fi Justin Timberlake, pentru tratamentul său anterior cu Spears și Diane Sawyer, pentru afișarea „misoginismului” într-un interviu anterior cu Spears, ambii fiind evidențiați în criticile lor.

În timp ce fanii s-au adunat în jurul starului pop, actualul iubit al lui Spears, Sam Ashgari, a spus că „va continua să o susțină ”. De asemenea, a vorbit împotriva tatălui ei.

După ce tatăl solistei, Jamie Spears (68 de ani), a renunțat din motive medicale să-i mai fie tutore în luna septembrie a anului 2019, managerul artistei, Jodi Montgomery, a preluat această responsabilitate. Iar solista vrea să se elibereze de sub tutelă.

Îmi este frică de tatăl meu, a declarat artista

„Mă aflu aici în primul rând pentru că vreau să pun capăt tutelei fără să fiu evaluată”, a spus artista. După ce tatăl ei a fost operat la colon, în august 2020, Britney a cerut ca managerul ei să-i fie tutore unic, precizând că se „opune vehement” posibilității ca tatăl ei să preia din nou acest rol.

Avocatul Samuel Ingham, a spus că solista i-a mărturisit că îi „este frică” de tatăl ei. „A notat și că nu va mai urca pe scenă atâta timp cât tatăl ei îi controlează cariera”, a adăugat Ingham în noiembrie 2020.

După ce fanii au aflat prin ce trece cântăreața, în online a început să circule hashtagul Eliberați-o pe Britney, iar în februarie 2020, The New York Times a realizat un documentar centrat pe povestea artistei, Framing Britney Spears.

Britney Spears: „Plâng în fiecare zi. Cred că acest control este abuziv”

„Am fost în negare. Am fost în șoc. Am fost traumatizată. Știi, prefă-te până reușești… Dar acum vreau să-mi spun versiunea. OK? Nu sunt fericită. Nu pot dormi. Sunt atât de furioasă. Sunt depresivă. Plâng în fiecare zi. Cred că acest control este abuziv”, a continuat, precizând că s-a simțit „înrobită” de tatăl ei care „a iubit să aibă controlul să o rănească”, relatează insider.com