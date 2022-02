BREAKING! Și-a dat demisia din Guvernul Ciucă! Un lider PNL pleacă din Executiv chiar acum. S-au aflat și motivele din spatele deciziei

Prim-vicepreședintele PNL Iași, Liviu Brătescu, a anunțat că demisionează din funcția de secretar de stat în Ministerul Culturii. Într-un comunicat de presă prin care și-a prezentat decizia, el a invocat motive personale, dar și viziuni diferite în abordarea problemelor din cadrul Ministerului Culturii.

„După doi ani de la momentul în care am fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, mi-am înaintat astăzi demisia solicitând primului ministru Nicolae Ciucă eliberarea mea din funcția deținută. Am luat această decizie din motive personale”, a anunțat secretarul de stat.

Secretarul de stat demisionar a arătat că în perioada în care a ocupat funcția de la Ministerul Culturii, a încercat implementarea unor proiecte în care a crezut. El și-a exprimat speranța că proiectele sale vor fi continuate de cei care au rămas în urma sa, specialiștii din minister.

„Consider că această perioadă a fost suficientă pentru a încerca implementarea acelor proiecte în care am crezut și pentru care am lucrat încă din perioada în care am deținut conducerea Comisiei Naționale de Cultură a Partidului Național Liberal. Am convingerea că prin deschiderea și implicarea de care am dat dovadă în toată această perioadă, am contribuit, atât cât a fost posibil, în situația dată din ultimii ani, la rezolvarea unor probleme și la schimbarea unor mentalități din sistem. Am ocupat această demnitate publică atât timp cât am considerat că pot ajuta și rezolva anumite probleme. Am convingerea că acele proiecte începute împreună cu colegii și specialiștii din minister vor continua”, a transmis istoricul Liviu Brătescu, prin intermediul unui comunicat de presă.

Proiectele promovate de fostul secretar de stat

Fostul secretar de stat nominalizat de PNL a amintit proiectele pe care a încercat să le promoveze și le-a mulțumit funcționarilor care l-au susținut să le finalizeze.

„Pentru toate proiectele pe care am reușit să le duc la indeplinire sau am început demararea lor – înființarea unor muzee, discuțiile privind noul Acord-Cadru de împrumut între România și BDCE pentru domeniul cultural (incluzând aici prima investiție culturală majoră pentru Iași și anume finanțarea unui nou sediu pentru ONI), negocierile privind proiectele culturale din cadrul PNRR, promovarea unor proiecte în cadrul UNESCO, schimbări legislative, transparentizarea procesului de realizare a comisiilor naționale din cadrul MC etc. – le mulțumesc specialiștilor și echipei din cadrul ministerului. Fără munca lor nu ar fi fost posibile. Au dat dovadă de profesionalism, deschidere și implicare, în ciuda problemelor din sistem”, a mai precizat demisionarul.

Viziuni diferite față de ale actualului ministru

În comunicat, Liviu Brătescu a pomenit, pe scurt, despre lucrurile pe care nu le-a realizat și le-a pus pe seama viziunii diferite a noii conduceri a Ministerului Culturii. El a încheiat mulțumind PNL Iași și conducerii centrale a partidului pentru promovarea în funcție.

Pentru toate acele corecții, neajunsuri și proiecte care nu au fost demarate sau îndeplinite sau care nu și-au găsit rezolvarea dorită de cei care le-au semnalat, răspunderea îmi aparține. Fără a mă justifica, schimbarea unui sistem, a unei viziuni trebuie agreată și îndeplinită în echipă, nu se poate face individual. Mulțumesc conducerii și echipei PNL Iași, conducerii centrale pentru încrederea acordată. A fost o onoare să-i reprezint și să fac parte din guvernele liberale care au răspuns unor mari provocări cauzate de pandemie și nu numai în ultima perioadă. Rămân un apropiat al domeniului cultural urmărind proiectele începute. Voi primi cu încredere următoarea provocare instituțională”, transmite Brătescu, într-un comunicat de presă.