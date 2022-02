BREAKING NEWS. Panică în Guvernul Ciucă. Este vorba de unul dintre miniștri. Anunțul a fost făcut în urmă cu scurt timp

Ședința coaliției de guvernare a fost anulată în ultimul moment din cauză că Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, ar fi infectat cu coronavirus, scrie sursa menționată.

Amintim că, în urmă cu aproximativ două saptămâni, și ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost infectat cu COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de către el, într-o postare pe rețele sociale.

De dimineață nu m-am simțit foarte bine, așa că am decis să fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. În urmă cu câteva minute am primit și rezultatele la testul RT-PCR, care a confirmat că sunt infectat cu COVID – 19. Am o formă ușoară, sunt izolat la domiciliu și iau tratamentul prescris de medici. Am făcut mai multe teste în ultima perioadă, ieri am avut test negativ.

Vă doresc tuturor multă sănătate, aveți grijă de voi și de cei dragi. Păstrați regulile de distanțare socială, purtați masca și protejați-vă. Da, recomand în continuarea vaccinarea, pentru că sunt încrezător că vom reuși să scăpăm de acest virus, care ne tot dă viețile peste cap”, a scris, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.

Nici Lucian Romașcanu nu a scăpat de Covid

În urmă cu o lună și Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Acesta abia se întorsese dintr-o vacanță.

„După revenirea dintr-un scurt concediu, în vederea reluării activităților curente am făcut un test RT-PCR care s-a dovedit a fi… pozitiv.

Sigur că m-am izolat imediat urmând un regim de tele-muncă până luni, când expiră carantina legală.

Am mai avut un episod de Covid19 în noiembrie 2020, sunt vaccinat cu două doze, m-am protejat rezonabil, totuși Omicron se descurcă mai bine…

Simptomele sunt minime, analizele OK, abia aștept întoarcerea între colegi”, a declarat Lucian Romașcanu.