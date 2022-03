BREAKING NEWS. Grav accident aviatic! Un Boeing 737 s-a prăbușit. La bord erau 133 de persoane. VIDEO

Un avion de pasageri care zbura de la Kunming la Guangzhou s-a prăbușit într-o zonă muntoasă din sudul Chinei. Este vorba despre cursa MU5735. Presa chineză scrie că avionul a decolat imediat după ora locală 13.00 (ora 7.00, ora României) de la Kunming (sud-vest). Acesta urma să aterizeze la Guangzhou după un zbor de 1.300 de kilometri.

Conform primelor informații, la bord erau 133 de persoane care se aflau la bord. Deocamdată nu există informații oficiale despre eventualii supraviețuitori sau despre cauzele accidentului. Informația a fost confirmată și de postul de televiziune Nexta, din Ucraina.

Avionul aparținea companiei China Eastern Airlines și transporta 123 de pasageri, cărora li s-au adăugat și 9 membri ai echipajului, când s-a prăbușit în apropiere de Wuzhou, în sudul Chinei. Boeing-ul 737 se deplasa spre Guangzhou. Imediat după ce s-a prăbușit a izbucnit un incendiu în munți, iar fumul declanșat a fost observat de la mulți kilometri distanță. Mai multe persoane care au ajuns în zonă au filmat epave ale aparatului prăbușit și au postat imaginile pe rețelele de socializare.

sursa foto. NextaPostul de televiziune CCTV a declarat că accidentul a avut loc în apropierea orașului Wuzhou, în Teng. Numărul victimelor nu este cunoscut deocamdată, iar echipele de salvare sunt pe drum, a precizat CCTV.

OMG! #MU5735 #airplane just #crashed! A #Boeing737 of China Eastern airlines flying from Kunming to Guangzhou crashed into #Guangxi and caught fire on the mountain. There’s wreckage at the scene. I hope the rescue can speed up. I hope people can survive! 🙏🏻 #China #Aircraft pic.twitter.com/kO67VI41RT

