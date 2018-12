Breaking News! Denise Rifai a lansat o PROVOCARE de ultim moment în SCANDALUL care a cuprins România

Jurnalista Realitatea TV Denise Rifai a reacționat pe Facebook la postarea lui Csenge Frunda, fiica fostului deputat, senator și europarlamentar UDMR Gyorgy Frunda, prin care aceasta i-a adresat cuvinte injurioase după emisiunea „Talk News” de luni seara, pe tema proiectului de autonomie cerut de maghiari.





Csenge Frunda a reclamat faptul că Robert Turcescu a "urlat" în emisiunea moderată de Denise Rifai cu privire la „nenorocirea” de a accepta revendicările maghiarilor și moderatoarea nu l-a pus la punct, notează realitatea.net.

„La realitatea tv, d-l turcescu, intr-un moment de cădere nervoasă gravă, afirmă (de fapt urlă, dar nu contează) că veci blestemat va fi cel care acceptă revendicările maghiarilor, căci o astfel de nenorocire duce la râpă țara noastră, d-na (*țața ordinară de pe ferentari) moderatoare dă din cap insistent”, a scris fiica liderului UDMR pe pagina personală de Facebook.

Denise Rifai a reacționat printr-un comentariu acid, în care îi propune doamnei Frunda să vină cu tatăl într-o emisiune TV și să discute „privatizarea dovedita Ilegala a statiunii Sovata si despre alte fapte de "vitejie" ale domnului Frunda”:

„Csenge draghe, Am vazut ca esti Vioaie in a comenta. Fii atenta ce ti propun! Ia l de mana pe taticul si veniti amandoi in emisiune sa discutam despre privatizarea dovedita Ilegala a statiunii Sovata si despre alte fapte de "vitejie" ale domnului Frunda, care au permis familiei tale sa se lafaiasca pe cel mai somptuos domeniu rezidential din Tg Mures, de pe acel deal unde locuiesc toti milionarii imbogatiti din Afaceri cu statul roman. Ighen? PS. Si am vazut ca ti a placut si Robert Nicolae Turcescu, asa ca o sa l invit si pe el pt ca a avut muuuulte emisiuni in care a expus coruptia de la varful UDMR; Ps2- stiu ca tatal tau se dadea de origine cehoslovaca Inainte de 1989 cand colabora cu fosta securitate. Tu cum te dai? Ceha, Slovaca, Unguroaica, Romanca ........??????”, a scris Rifai.

