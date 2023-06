Breaking News. Ce se întâmplă cu greva din școli. Anunțul de ultimă oră al sindicaliștilor

„Am plecat la negocieri cu o listă de revendicări, prima să acopere rata inflației și să se elaboreze un act normativ prin care să se garanteze că în noua lege a salarizării salariul debutantului va fi egal cu salariul mediu brut pe economie. Au fost mai multe oferte pe care le-am respins și am continuat protestele.

Azi am obținut o creștere medie de 25%, o medie între 24% și peste 30%”, a declarat Simion Hăncescu.

„Desigur că problema de bază este construirea grilei. Vom începe cu ministerul muncii să lucrăm si acolo va fi bătălia cea mai importantă. Asa cum am anuntat astazi, că se suspendă greva generală în condițiile in care apare acest principiu în Ordonanta si important, să se respecte în noua lege de salarizare acest principiu.

În așa fel încât dacă el nu se va respecta să se poata relua greva generală. Asta ar însemna că la 1 septembrie, când va fi depus în Parlament proiectul legii salarizării, sa știm exact dacă se respectă sau nu. Desigur, sunt convins că sunt oameni în continuare nemulțumiți, care doresc în continuare grevă genrală”, a mai spus Hăncescu.

„În ședința reunită a colegiilor liderilor s-a decis să existe un mandat minimal de negociere cu guvernul. Mandatul făcea referire a acea creștere în medie cu 25%, la cei 1500 de lei, la cei 400. de lei, sume anuale. Și mandat categoric – ca salariul debutantului să fie egal cu salariul mediu brut pe economie.

În condițiile în care avem actul normativ, în conditiile în care tot ce am avut prin mandat am obținut, am ajuns la suspendarea acțiunilor de protest. Am fost înștiințați la un moment dat că revendicările au fost luate în considerare și a apărut o OUG. Am cerut imperativ să apare ca articole distincte în textul ordonanței. Astăzi s-a luat decizia de rigoare. Vom face tot ce ține de noi ca ceea ce apare în actul normativ să fie respectat”, a spus, la râândul său, Marius Nistor.

„Nu are sens sa ne ascundem. Procentul foarte mare al celor care au spus ca intra la clasă dacă cele cerute se rezolvă. Decizia liderilor județeni – dacă aceste lucruri se întâmplă, oamenii – într-un procent foarte mare, căci există și nemulțumiți în continuare – se întorc la clasă. Din 57 de lideri, 51 au spus suspendare, 6 nu”, a adăugat Hăncescu.

Iar Nistor a precizat: „În cadrul federației noastre, doar 3 organizații s-au abținut privind suspendarea acțiunii de protest. E doar o suspendare. În momentul în care constatăm că proiectul de lege nu conține acea grilă, acțiunea se reia”.

Hăncescu a mai spus că este obligatoriu să intre în corpul legii acest procent – 50% majorarea de la 1 ianuarie 2024. „Dacă acest lucru nu se respectă, înseamnă că această clasă politică sunt complet neserioși și și-au bătut joc de noi”, a adăugat el.

„Politicienii care îndrăznesc să încalce ceea ce si-au asumat in acest act normativ se sinucid politic. Anul 2024 este an electoral, vom fi cu ochii pe ei. Dacă am fi trădat însemna că doi lideri discutau cu guvernul și puneau oamenii în fața faptului împlinit. Dar noi de fiecare dată ne-am întors să consultăm oamenii”, a spus și Nistor, chestionat în legătură cu cei care vor să rămână în grevă.

„Negociem contractul colectiv de muncă. Negocierea nu este încheiată. Conform legii greva poate continua daca procentul este de peste 50 +1. Profesorii doresc să intre la ore deja pentru că este o problemă legată de salarii, ne-au comunicat liderii de sindicat. Nu avem procentul exact pe județe, dar vom afla. Votul a fost online, secret. Avem totul înregistrat. din total 57 de voturi, 51 au fost pentru suspendare”, a încheiat Hăncescu.

„Cine răspunde pentru cele treisaptămâni de grevă – răspund persoanele care au mers pe ideea că nu există resurse financiare, pe care le-au identificat după trei săptămâni de protest. Răspunderea este în totalitate a lor”, a precizat Marius Nistor.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, în urma consultării liderilor organizațiilor sindicale afiliate, în cadrul ședințelor Colegiilor liderilor celor două federații, au luat decizia suspendării grevei generale, condiționată de instituirea, în ordonanța de urgență ce urmează a fi aprobată în ședința de Guvern de astăzi, prin articol distinct, a:

– principiului potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public; – acordării primei tranșe de majorare salarială (50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării) de la 01.01.2024. În situația în care în textul noii legi a salarizării nu se vor aplica principiile cuprinse în ordonanța de urgență, greva va fi reluată”, a fost poziția sindicatelor.