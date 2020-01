Încă din prima gală a emisiunii, Andreea Tonciu s-a supărat pe colegele sale pentru că nu s-au ridicat să danseze la numărul pe care l-a pregătit.

„Mi se pare că sunt foarte invidioase și nu am înțeles de ce. Eu în fiecare moment sunt cu zâmbetul pe buze, dansez când trebuie să dansez… Eu am făcut un show atât de mare încât ele au simțit să stea pe scaun. Mi s-a parut atat de urat din partea lor… Cand mai am momente de acest gen, va rog frumos sa va ridicati de pe scaun. Sunteti niste ‘moarte, cand stati acolo si nu faceti absolut nimic. Publicul vrea sa ne vada altfel, da? Am văzut ce ați dansat, v-ați ‘rupt toate!. Până și juriul s-a ridicat”, a tunat și fulgerat Andreea Tonciu, după ce și-a terminat numărul.

La începutul emisiunii, Andreea Tonciu a declarat că a venit în această emisiune pentru a arăta tuturor că este o altă persoană, mai calmă și care și-a schimbat stilul vestimentar în funcție de noul statut de soție și mamă.

Pe parcurs, însă, felul său inconfundabil de a se comporta a ieșit la iveală, când a pornit un război în toată regula cu fosta ispită Maria Ilioiu.

„Nu am venit să mă cert cu pițipoanca asta ieftină”, a spus Andreea despre Maria. În ultima emisiune difuzată la Kanal D, Maria Ilioiu a declarat despre Andreea că s-a îmbrăcat ca și cum s-ar duce la circ și, după ce i-a spus că i-a adus niște accesorii care i s-ar potrivi, a scos două banane din geantă și i le-a oferit.

Gestul a fost taxat de toate colegele din platou, care s-au declarat șocate și spunându-i Mariei că a mers prea departe.

