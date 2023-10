Rudel Obreja, un subiect sensibil pentru Lucian Bute

Ajuns la 43 de ani, fostul campion mondial Lucian Bute, stabilit acum în Montreal, a vorbit despre „Gala Bute”. Apelativ care pare să nu fie pe placul celui mai titrat boxer din ultimele două decenii.

Întrebat dacă ia în calcul o revenire în patria de origine, Lucian Bute a explicat că numai este cale de întoarcere. Și asta nu pentru că nu și-ar dori. Însă boxerul este tată a doi copii, iar viitorul lor este pe primul loc în familia Bute. „Canada ne oferă mai multe pentru viitorul lor”, a explicat boxerul nostru.

„Am avut discuții pe tema asta cu soția înainte de a mă retrage. Ne-am așezat la masă. „Ce facem? Ne întoarcem, nu ne întoarcem?”. Eram îndoiți. Dar a venit primul copil pe lume, apoi la un an și ceva după a apărut și Eric, iar atunci am stat cu Elena și ne-am gândit. Ce ne dorim?

Cât despre gala Bute, ultimul mare boxer al României a explicat că este nemulțumit de faptul că a primit acest apelativ, deși, inițial gala s-a numit „Campion pentru România”. S-a transformat ulterior în Gala Bute din cauza acuzațiilor de corupție rezultate în urma organizării evenimentului respectiv.

„Nu, i-au dat nume ca să facă rezonanță. Mie îmi pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat cu acest eveniment. Am venit cu mare drag să boxez în România, mi-am dorit foarte mult. Dacă aș fi știut cum vor decurge lucrurile, nu aș fi venit niciodată. Nu aveam nevoie. Cu ce am greșit eu să fiu tăvălit în halul ăsta?! S-a scris doar Gala Bute.

Eu mi-am făcut datoria, am venit, am boxat, am plecat. Mi-am plătit taxele, au venit și au controlat asta. Hai să închidem subiectul pentru că nu-mi face plăcere să vorbesc despre acest lucru!”, a mai spus pugilistul român.