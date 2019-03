Răsturnare de situație în cazul elevului bătut de preot. Ce nu s-a spus în presă? News alert

Recent, în Botoșani, s-a petrecut un caz care a șocat toată țara. Toată presa a scris despre preotul care ar fi bătut un copil la ora de Religie, după ce acesta ar fi refuzat să se închine.





Pe fondul acestui eveniment, au fost desfășurate mai multe anchete pentru a stabili exact cum au stat lucrurile. Părinții copilului au lansat acuzații grave la adresa preotului, declarând că băiatul în vârstă de 11 ani a fost snopit în bătaie și a ajuns la spital în stare gravă.

„Mâna dreaptă era plină de sânge, s-a dus fuga la baie, s-a spălat şi a fugit fără ca să acorde un ajutor copilului. Spunând la copii că dacă nu vă cuminţiţi, păţiţi toţi ca el”, a precizat tatăl copilului. „L-a izbit cu capul de perete. L-a luat de urechi şi l-a ţinut aşa nu ştiu câte minute şi l-a izbit cu capul de perete”, a declarat mama copilului. Ba mai mult, părinții mai susțin că, în momentul în care și-a dat seama ce a făcut, preotul a fugit din sala de clasă și nu i-a acordat primul ajutor elevului. În timp ce încerca să se ducă spre casă, acesta s-a prăbușit în fața școlii.

Preotul a declarat că nu a recurs la un asemenea gest de violență și doar l-a urecheat pe copil.

În acest context, nu a mai fost decât un pas până ca dezbaterea să ajungă pe Facebook, reţea de socializare de unde provine şi următoarea postare, care pune evenimentele de mai sus într-o altă lumină:

„Despre preotul din Botoșani aflăm între timp: că acel copil nu a fost agresat sau umplut de sânge – camerele școlii și ale primăriei arată că băiatul pleacă de la școală fără nici o urmă de agresiune; a fost doar tras de ureche de profesorul de religie, după ce a încercat să-și lovească dascălul cu șutul, la sfârșitul orei; după o oră în care l-a deranjat în continuu pe profesor, inclusiv cu tot felul de măscări; profesorul de religie nu i-a cerut să-și facă cruce – știind că elevul este penticostal; tatăl copilului, de etnie rromă, ar fi agresat în trecut un alt profesor al școlii.

În plus, presa l-a desființat, pur și simplu, pe acel profesor fără să-i ceară nimeni un punct de vedere – sau punctul de vedere al ierarhilor săi. Iar filmulețul pe care l-a dat B1TV în loop și care ar fi demonstrat agresiunea e un filmuleț de acum șapte ani despre un alt caz; și nu e din Botoșani, e din Suceava. Cum ar veni, fraudă cu bună știință și pe față.

Nu știu cum se cheamă asta. Anticlericalismul e una, dar să desființezi un om în acest fel este cu totul altceva. Înțeleg, ne bucurăm că am „demascat” cu mânie proletară un „popă violent” – dar dacă contextul e cu totul altul, și dacă adevărul e cu totul altul? Am jubilat, am făcut mult trafic pe net și puncte de audiență, dar prețul e că am distrus un om. I-am distrus reputația, l-am distrus și psihic. Cam acesta e „jurnalismul” în ziua de azi. ProTv, B1TV și toate celelalte televiziuni „deontologice”, „de știri”. Că tot vorbim și de #fakenews.”

Gabi Tamas, ARESTAT in Israel! Fostul stelist a condus BEAT! Incredibil! Ce se intampla ACUM

Pagina 1 din 1