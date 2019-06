Bonus uriaș primit de un director al unei companii controlate de stat

Directorul general de la Nuclearelectrica, compania controlată de stat care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, ar putea primi un bonus anual de 350 000 de euro.





Directorul administrativ și ceilalți directori din Nuclearelectrica au propuse, în convocatorul ședinței Adunării Generale a Acționarilor – AGA, pe lângă indemnizația fixă, și o componenta variabilă anuală, care este stabilită a fi „între 24 și 36 de ori indemnizația fixă brută lunară”. „Pct. 3 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 6/20.05.2019 se va modifica in mod corespunzator, in sensul in care limitele generale ale remuneratiei anuale a directorilor vor fi intre 24 – 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara”, se arată în convocatorul AGA prezentat de e-nergia.ro.

Dacă propunerea va fi votată de acţionari, Cosmin Ghiţă poate primi un bonus anual de până la 216 salarii (36 de indemnizaţii lunare îmmulţite cu şase salarii medii brute, cât este indemnizaţia lunară). Potrivit datelor Institutului Naţional pentru Statistică, în luna aprilie, câştigul salarial mediu brut aferent sectorului de producţie al energiei electrice a fost de 7.663 de lei. Dacă propunerea va fi votată, directorul companiei va primi un bonus anual de 1,65 milioane de lei, adică aproape 350.000 de euro.

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica SA a aprobat numirea lui Cosmin Ghiţă în funcţia de director general al societăţii pentru un mandat de 4 ani, începând din 11 februarie 2019.

Nuclearelectrica, compania care operează cele două reactoare de 700 MW ale centralei nucleare de la Cernavodă, a înregistrat anul trecut un profit net de 390 de milioane de lei.

Acţionarii Nuclearelectrica sunt statul român, prin Ministerul Energiei, care deţine 82,49% din capitalul social, Fondul Proprietatea – 7,05% şi alţi acţionari – 10,45%.

