Celebra trupă Boney M, dată pe mâna comuniștilor

Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams și Bobby Farrell, membri originali ai trupei, au reprezentat prima trupă invitată să cânte în fosta Uniune Sovietică, cu puțin înainte ca aceasta să se destrame.





În vremuri în care Cortina de Fier era o realitate dură și piesa „Rasputin” era interzisă în Uniunea Sovietică, liderul acesteia, Leonid Brezhnev, a lansat o invitație care a devenit istorică: Trupa Boney M a fost chemată la Moscova pentru un concert.

„Am fost invitați chiar de către Leonid Brezhnev, care era conducătorul Uniunii Sovietice la vremea aceea, în 1978. Neau transportat de la Londra la Moscova cu un avion militar, iar când am ajuns am fost împânziți de securitate și presă. Am cântat în Piața Roșie pentru aproximativ 2-3.000 de oameni. Când am auzit despre posibilitatea de a cânta în Rusia mi-au trecut o sumedenie de idei prin cap ”, își amintește Liz Mitchell.

Cei patru l-au fascinat atât de tare pe liderul rus de la acea vreme, încât li s-a dat inclusiv permisiunea să filmeze imagini pentru videoclipul lor în Moscova.

„Era extrem de frig acolo, iar noi eram îmbrăcați în haine de blană toți. S-a făcut inclusiv o glumă ulterioară, cum că am fi fost plătiți în blănuri”, își amintește Liz Mitchell.

Coincidență ciudată

Bobby Farell, unul din cei patru membri inițiali ai Boney M, avea să moară, din cauza unor probleme cardiace, 30 de ani mai târziu, în St. Petesburg, fix pe 29 Decembrie, în aceeași zi în care a avut loc asasinarea celebrului Grigori Rasputin.

