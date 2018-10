BOMBA POLITICĂ a anului. Tudorel TOADER, REMANIAT! Ministrul RESPINGE ZVONURILE

Tudorel Toader, ministrul Justiției, a contramandat o întâlnire cu Sindicatul Grefierilor și le-a transmis acestora că nu se va mai conduce Ministerul, motiv pentru care întâlnirea nu mai poate avea loc.





UPDATE: Ministrul Tudorel Toader a confirmat că a avut o întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Grefierilor, dar neagă declarațiile pe care le-ar fi făcut cu privire la faptul că nu mai face parte din Guvern.

„Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor! Contrar celor afirmate in spatiul public, nu am facut declaratii cu privire la statutul de membru al echipei guvernamentale!”, a scris, marți dimineața, Tudorel Toader pe Facebook.

„Va trebui să contramandăm întâlnirea pentru că nu mă voi mai aflat la frâiele Ministerului”, a declarat Tudorel Toader, potrivit Realitatea TV.

În ultima perioadă au apărut tot mai multe informații potrivit cărora Tudorel Toader își va pierde locul în guvern, la solicitarea liderilor PSD. După publicarea de către Comisia de la Veneția a raportului extrem de critic la adresa legilor justiției și a modificărilor aduse codurilor penale, pare a fi doar o chestiune de timp, până când Toader va fi remaniat.

Unele aspecte importante introduse de legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, de legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi de legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în special ţinând cont de efectul lor cumulativ în contextul politic complex care predomină în prezent în România, ar putea submina independenţa judecătorilor şi a procurorilor români şi încrederea publicului în sistemul judiciar, arată Comisia de la Veneţia într-o opinie privind amendamentele la legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, la legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi la legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, opinie adoptată vineri şi publicată luni integral pe site-ul său.

„Potrivit autorităţilor române, procesul de reformă a fost necesar şi a fost desfăşurat pentru a oferi răspunsuri la problemele existente şi la nevoile sistemului judiciar şi pentru a-l adapta la noile realităţi sociale. Amendamentele propuse au avut drept scopuri consolidarea independenţei judecătorilor, prin separarea carierelor judecătorilor şi ale procurorilor, dar şi sporirea eficienţei şi a responsabilităţii sistemului judiciar. Unele schimbări au fost necesare pentru a pune în aplicare o serie de decizii ale Curţii Constituţionale a României”, se menţionează în opinia Comisiei de la Veneţia.

Procesul legislativ a avut loc într-un context marcat de un climat politic tensionat, afectat puternic de rezultatele eforturilor ţării de a combate corupţia, cu o controversată şi dezbatere legate de aspecte sensibile atât pentru continuarea eforturilor României în acest domeniu, cât şi pentru funcţionarea independentă a sistemului său judiciar.

Pe de o parte, există relatări despre cazuri de presiuni şi intimidări la adresa judecătorilor şi a procurorilor, inclusiv din partea unor politicieni de rang înalt şi prin acmpanii media; pe de altă parte, presupuse cazuri de abuz din partea unor magistraţi români, în special procurori, au condus la punerea sub semnul întrebării a metodelor folosite în combaterea corupţiei.

„De asemenea, în urma recentei dezvăluiri a protocoalelor de cooperare semnate de Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi instituţii judiciare, au fost ridicate întrebări despre impactul unei asemenea cooperări asupra independenţei instituţiilor judiciare şi asupra măsurilor de salvagardare necesare pentru a proteja sistemul judiciar în faţa interferenţei nejustificate. În acelaşi timp, procesul legislativ, care s-a dovedit a crea divizări în societatea românească, a fost criticat în absenţa unor consultări incluzive şi eficiente”, notează Comisia de la Veneţia.

Având în vedere urgenţa subiectului, dar şi complexitatea schimbărilor introduse de cele trei proiecte legislative şi amendarea lor repetată în timpul procesului legislativ, această opinie se ocupă doar de anumite aspecte, controversate, ale proiectelor. Sunt propuse o serie de îmbunătăţiri, precum rolul exclusiv al CSM în numirea şi revocarea judecătorilor de rang înalt sau separarea luării deciziilor, cu privire la chestiuni privind judecătorii şi procurorii, în interiorul CSM.

Totuşi, aşa cum s-a subliniat în prezenta opinie, există aspecte importante introduse de cele trei proiecte legislative, în special ţinând cont de efectul lor cumulativ în contextul politic complex care predomină în prezent în România, care ar putea probabil submina independenţa judecătorilor şi a procurorilor români şi încrederea publicului în sistemul judiciar. ''Acestea includ în particular regulile propuse care afectează independenţa procurorilor, precum noul sistem de numire şi destituire a procurorilor-şefi şi rolul Ministerului Justiţiei în această privinţă. Motive speciale de îngrijorare sunt legate de limitarea libertăţii de exprimare a magistraţilor şi prevederile referitoare la răspunderea judecătorilor, noua secţie pentru investigarea infracţiunilor comise de magistraţi, precum şi dispoziţiile care slăbesc rolul CSM de garant al independenţei sistemului judiciar.

„Comisia de la Veneţia notează că două recente ordonanţe de urgenţă tratează probleme de care se ocupă actuala opinie. Deşi o primă ordonanţă, adoptată pe 10 octombrie 2018, stabileşte cadrul pentru noua secţie pentru investigarea infracţiunilor comise de magistraţi în interiorul sistemului judiciar, pe care Comisia o consideră problematică pentru independenţa sistemului judiciar, decizia de a amâna, până la 1 ianuarie 2020, intrarea în vigoare a schemei de pensionare anticipată a magistraţilor (printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată de guvern pe 15 octombrie 2018), este un pas pozitiv, oferind timp parlamentului să reconsidere această schemă. Comisia nu a examinat alte părţi ale acestei ordonanţe şi îşi menţine poziţia în această privinţă”, relevă opinia Comisiei de la Veneţia.

