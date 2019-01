BOMBĂ! Numele surpriză al viitorului antrenor al Simonei. Halep a vorbit DESCHIS! Ce îi LEAGĂ

Simona Halep a acordat recent un interviu amplu publicației The Guardian, în care a vorbit, printre altele, de cariera ei, momentele frumoase din 2018 dar și cu ce antrenor ar dori să lucreze.





„Trebuie să-mi găsesc un antrenor. La acest nivel este imposibil să mă descurc singură. Nu ştiu dacă Darren se va întoarce, dar pot spune că sper asta deoarece este o persoană grozavă şi asta contează cel mai mult. (...) Oamenii din România nu cred în ei înşişi prea mult. Suntem foarte talentaţi, dar nu avem încredere. Eu am fost norocoasă. Darren e australian şi total diferit faţă de noi. M-a încurajat mereu să fiu pozitivă. M-am schimbat enorm!”, a spus Halep pentru The Guardian .

Ea a povestit ce s-a întâmplat cu Darren Cahill și despre decizia acestuia de a se retrage din parteneriat.

„A luat decizia de a nu mai lucra cu mine din cauza familiei şi familia este întotdeauna pe primul loc. Nu am fost dezamăgită sau supărată, am înţeles tot. Avem o relaţie foarte bună. Discutăm des, în cam toate zilele. Îi cer sfaturi şi mi le acordă. Am discutat şi în pauza competiţională. Nu e la fel ca înainte pentru că nu mai e antrenorul meu, însă suntem prieteni buni şi ăsta e cel mai important lucru. Ultimii patru ani cu Darren au fost şi cei mai buni patru ani din cariera mea. Pot să spun că e greu fără el. Acum mă ajută căpitanul echipei de Fed Cup, dar nu e antrenorul meu, ci s-a întâmplat să fie lângă mine”, a mai declarat Halep.

