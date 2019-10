Mădălina și Flavius au rupt legătura după o relație de 7 ani, la revenirea fostei concurente Exatlon din Republica Dominicană.

„Suntem împreună de mici, am crescut, nu mai mergeam pe același drum, de șapte ani am fost împreună. Când m-am întors din Dominicană, m-am decis… Decizia era luată de ceva timp în interiorul meu și am zis să acționez. După Republica Dominicană, am aterizat sâmbătă și luni am semnat actele. Am împărțit un cățel și două pisici. Acum lăsând gluma la o parte, cred că oamenii de acasă nu au înțeles nimic”, a mărturisit Mădălina Predoi, potrivit wowbiz.

Mădălina Vlad: „Am reacționat amândoi OK”

Deși spune că i-a fost dificil să ia o astfel de decizie, tânăra în vârstă de 29 de ani mărturisește că ambii parteneri au reacționat ca niște „prieteni”.

„Nu a fost ușor pentru mine, oricum. Am reacționat amândoi OK, ca și prieteni, când m-am întors de la Exatlon s-a produs o ruptură, am realizat niște lucruri mai târziu. Nicio parte din familie nu știe, am zis să las lucrurile să se așeze. Știu că o să vină niște lucruri în viața mea. Vreau să trăiesc ceea ce vine”, a mai spus Mădălina pentru sursa citată.

Cine este Mădălina Vlad (Mădălina Predoi)

Fostă participantă la Exatlon, Mădălina Vlad este cofondatoarea unei platforme de fitness și kinetoterapie LIVE și personal trainer. A absolvit kinetoterapie, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sporturi Montane din Brașov și are un master în diagnoză și prognoză psihomotrică, în cadrul aceleiași facultăți.

Înainte de a deveni personal trainer, a practicat atletism și bob pe gheață. La atletism a fost campioană națională, iar la bob a cucerit mai multe titluri în perioada 2008-2012.

