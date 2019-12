Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, a afirmat că poartă discuții pentru părăsirea echipei care câștigat anul trecut Liga 1 de fotbal. El a făcut anunțul în ziua în care a împlinit 52 de ani .

CFR Cluj a avut un parcurs aproape perfect, câștigând Liga 1 de fotbal. După ce s-au calificat și în primăvara europeană din Europa League, fotbaliștii CFR Cluj sunt în pericol să rămână fără antrenor, potrivit gsp.ro

Dan Petrescu, poreclit „Bursucul”, a dezvăluit că vrea să plece de la CFR, el având mai multe oferte de la alte echipe, pe care le analizează în iarnă aceasta.

„ Sunt niște oferte și discuții în acest moment. Încă nu am luat vreo decizie. Clubul nu știe, ce să zică Știți cum e în fotbal, fiecare antrenor are un preț, are anumite ambiții”, a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu nu are nicio clauză de reziliere a contractului, putând pleca când dorește.

