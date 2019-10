Alexandra a fost dată dispărută la Caracal după ce a fost răpită de Gheorghe Dincă. Acesta a declarat anchetatorilor că a omorât-o şi apoi a incinerat-o

În timp ce mergea cu soţul ei la un restaurant, femeia ar fi văzut-o pe Alexandra şi se jură că nu s-a înşelat.

„Eu am văzut-o (n.r. pe Alexandra) pe 30 iulie. Deci, pot fi pusă la detectorul de minciuni! Pot jura! Pot face tot ce îmi cereţi, la tribunal. Nu îmi este frică! Eu cred că în acea seară ea (n.r. Alexandra) a fost plasată din nord, aici în sud (n.r. în Italia). Deci era un grup foarte mare, cum am pus poza, erau persoane periculoase”, a afirmat românca

„Eu, în data de 30 iulie, am văzut-o (n.r. pe Alexandra)! Eu, foarte confuză: „Cine este? De unde o cunosc?” , a spus femeia.

„Deci eu nu aveam cum să intru în contact cu ea. Eu am ieşit, efectiv, cu familia. Mă repet: pot să jur! Pot să vin la tribunal… Seara de 30 iulie au venit destul de târziu în restaurant, iarăşi un motiv care… Poate a fost scoasă (n.r. Alexandra) în acea seară, nu? Să producă! Şi ei au aşteptat-o, au luat-o, bineînţeles că s-au oprit pentru o oră, două şi în restaurant. După ora 11 (n.r. ora 23) a venit acel grup. Am privit-o fix… „De unde o cunosc?” Cu toţii împreună! Cu toţii împreună, cu toţii împreună cu acel grup. A patra, a cincea persoană, pentru că mergeau şi ei în şir, ca să se aşeze la masă, am fixat-o: „Cine este? De unde o cunosc?” Realizând, uitându-mă fix la fotografia ei îmbrăcată în negru, cu ochelarii la ochi, fiind tristă… Deci, sinceră să fiu, mie mi-a părut mai matură decât vârsta ei, 15-16 ani. Dar nu matură fizic, matură… efectiv chipul ei, privirea ei”, a mai spus femeia.

Românca din Italia a mai dezvăluit că Alexandra Măceşanu ar fi purtat ochelari şi ar fi fost îmbrăcată în negru. Mai mult, la masa la care ar fi văzut-o ar fi fost şi şampanie, dar ea ar fi observat clar că fata era ţinută cu forţa, potrivit antena3.ro

