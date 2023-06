Bolnavii de leucemie pot fi diagnosticați mult mai rapid. Institutul Fundeni a primit donație un aparat medical de ultimă generație

Povestea preotului Mihail Bucă este una tristă, dar cu final fericit. Fiica acestuia, Irene Ecaterina, la doar trei ani a fost diagnosticată cu temuta boală, care în cele din urmă a primit tratament la Instititul Fundeni. Din acel moment, preotul Bucă a fost unul dintre cei mai mari prieteni ai acestui spital.

Acum, prin intermediul unei donații generoase a familiei arhimandritului Bucă, dar și cu ajutorul Asociația AMMA, APA NOVA București, Fundația UTI, Asociația Liga Legendelor, Societatea Română de Hematologie, Repatriot, prin Fundația Romanian Business Leaders, dar și medici ai Institutului Clinic Fundeni, s-a reușit achiziționarea unui aparat de ultimă generație, în valoare de 155.000 de euro, prin care leucemia se poate depista mult mai repede.

„Am venit în genunchi în acest spital, am venit cu un copil, un dar de la Dumnezeu, Irene, iar acest suflet, Irene, m-a învățat multe. După părerea mea, medicii români sunt peste cei din afară, o spun cu toată convingerea. Numai că trebuie să-i ajutăm cu aparatură. Când am început să facem fapte bune, să lucrăm, Dumnezeu ne-a tras această durere. Am văzut alt orizont, altă viziune. Irene a început să meargă bine ca tratament, cu toate că doamna profesor și echipa dânsei știu foarte bine că Irene era un caz foarte grav”, a declarat preotul, în cursul zilei de marți.

Aparatul este produs în Israel

Din informațiile oferite de unul dintre organizatori, aparatul ”are o capacitate ridicată de procesare în vederea analizării și identificării anomaliilor citogenetice, ceea ce oferă o acuratețe mai mare de diagnostic și posibilitatea de a examina un număr mai mare de probe într-un timp redus”.

Managerul de la Fundeni, profesor universitar doctor Anca Coliță s-a declarat foarte fericită că unitatea medicală a primit un astfel de aparat, dar și kituri de analize, pentru următorii zece ani.

„Posibilitățile tehnologice au crescut atât de mult, încât ne-au deschis orizontul cunoașterii și al abordării personalizate a pacientului atât în ceea ce privește diagnosticul, cât și, evident, în ceea ce privește tratamentul, pentru că, până la urmă, toate aceste investigații sunt făcute cu un singur scop: de a găsi o soluție terapeutică mai eficientă, mai puțin toxică, care să dea speranță și o șansă la viață acestor pacienți”, a explicat Anca Coliță.

Leucemia acută nu mai este un diagnostic fatal

Șeful Secției de Hematologie și Transplant Medular de la Instititul Fundeni, profesorul doctor Daniel Coriu a precizat că leucemia acută nu mai este un diagnostic fatal și că deviza tuturor trebuie să fie ”Luptăm pentru Viață”.

„Vom avea nevoie de ajutorul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să actualizeze aceste costuri. Față de 2015, nu numai că inflația își pune amprenta, dar avem și alte analize, alți reactivi, care, din păcate, costă mult mai mult”, a spus prof. univ. dr. Daniel Coriu.

În fiecare an, la spitalul din București sunt diagnosticați 200 de pacienți noi cu leucemie, din care aproximativ 60 sunt copii.