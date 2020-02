Arhiepiscopul Augustine Obiora Akubeze, episcop de Benin City, a declarat pentru organizația Aid to the Church in Need (ACN) că Boko Haram „a atacat în trecut atât musulmani cât și creștini. Dar în prezent ei se concentrează mai ales pe uciderea și răpirea creștinilor.”

Episcopii catolici din Nigeria afirmă că guvernul este complice la masacrarea creștinilor din țară și că nu face suficient să ajute comunităților atacate.

După ce a explicat că „oamenii sunt răpiți pentru recompense practic în toate colțurile Nigeriei”, arhiepiscopul Akubeze a afirmat că „faptul că (guvernul) nu face nimic… este greu să îi convingă pe nigerieni că nu există nici o legătură între numirile unilaterale de oficiali și lipsa de acțiune împotriva autorilor acestor crime împotriva umanității și uciderea selectivă a creștinilor.”

Luna trecută, episcopul Matthew Hassan Kukah din Sokoto a afirmat că singura diferență între guvernul nigerian și Boko Haram este că „Boko Haram are în mâini o bombă”.

În ajunul Crăciunului 2019, Boko Haram a ucis șepte persoane într-un atac asupra unui sat de creștini.

În a doua zi de Crăciun, Statul Islamic din Africa de Vest a difuzat un video cu membri ai săi decapitând 10 creștini și împușcând un musulman.

Episcopul Kukah a declarat că guvernul nigerian „își folosește pârghiile de putere pentru a asigura supremația islamului”.

Și a adăugat: „(Guvernul) a creat condițiile pentru a permite Boko Haram să acționeze în modul în care o face”.

Arhiepiscopul Akubeze a declarat că numirile pe care le face guvernul în pozițiile sensibile de securitate sunt „total suspecte”.

„Practic, toți oficialii care îl sfătuiesc pe președinte provin din grupul etnic Hausa-Fulani. Nouăzeci și cinci la sută dintre ei sunt musulmani într-o țară unde sunt 50% creștini. Autoritatea care conduce sectorul de securitate are în frunte o sectă religioasă, un grup etnic, într-o națiune multi-religioasă și multi-etnică.”

Și Akubeze a adăugat:

„Noi, la Conferința Episcopilor Catolici din Nigeria am luat ăn mod repetat atitudine împotriva comportamentului guvernului federal. Ne-am întâlnit cu președintele și ne-am exprimat totala dezaprobare față de această atitudine și acțiune a guvernului.”

Mai mult, spune Arhiepiscopul:

„Atacurile Boko Haram asupra nigerienilor continuă de mulți ani. Acest grup terorist care a jurat supunere față de ISIS, operează în nord-estul Nigeriei.

„Dar au desfășurat atacuri și în Abuja, capitala federală. Ideologia extremismului lor religios este de a transforma întreaga Nigerie într-o republică islamică. Ei resping tot ce vine din Occident, cu excepția armelor și a muniției occidentale, pe care le folosesc pentru a ataca nigerieni nevinovați. În trecut, atacau deopotrivă creștini și musulmani, dar acum se concentrează mai ales pe uciderea și răpirea creștinilor.”

Arhiepiscopul a acuzat Occidentul de lipsa sa de reacție față de genocidul la care sunt supuși creștinii în Nigeria.

„O modalitate prin care țările occidentale și presa ar putea fi de ajutor este de a vorbi despre aceste atrocități din Nigeria. Numărul crimelor este năucitor. Poate că, în condițiile unor relatări mai semnificative despre acestea, guvernul din Nigeria ar putea fi presat să acționeze.”

Te-ar putea interesa și: