Monden Bogdan de la Ploiești, mașină de făcut bani. Are un tarif la care nu renunță în ruptul capului







Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai doriți artiști la evenimente, așa că cere și bani pe măsură. Artistul are un tarif fix la care nu renunță, indiferent de situație. Spune el că nu are legătură cu răutatea, ci mai degrabă cu realitatea. ”Nu este cu răutate creșterea prețului meu. Avem 7500 de euro pentru o oră jumătate.

Ăsta este prețul, doar că în afară este alt preț, în afara Bucureștiului este alt preț, se adaugă drum, hotel, se face contract. Eu am firmă de evenimente, sunt plătit legal, plătesc toate taxele, îi plătesc prin firmă pe băieții mei din trupă”, a explicat artistul la e emisiune televizată.

Există ceva mai presus de bani pentru manelist

Dar chiar și așa, Bogdan de la Ploiești pune ceva mai presus de orice. Mai exact sănătatea, dacă aceasta nu îi permite, artistul refuză evenimentele. „Pentru mine muzica înseamnă darul de la Dumnezeu, mi l-a dat să-i fac fericiți pe oameni. Da, am refuzat în ultima perioadă sute de evenimente.

Eu consider că sănătatea este pe primul plan, consider că trebuie să avem timp și de noi. Într-adevăr, este foarte greu să refuzi banii, sunt conștient. Dar am eu o mulțumire sufletească, pentru că știu că unde sunt plătit mai bine. Întotdeauna am fost și respectat la cel mai mare nivel și întotdeauna au fost și petreceri mult mai frumoase”, a mai explicat el.

Dedicații și de 500 de milioane lei vechi

Desigur că în suma mai sus menționată nu intră dedicațiile. Artistul a explicat și despre acest lucru. „Șpaga este ceva ce s-a născut în urmă cu foarte mulți ani și este o tradiție la noi, nu pot să o numesc altfel.

Sunt seri în care luăm 5 lei și sunt seri în care luăm 500 de milioane. Câteodată e și mai prost, luăm și câte un milliard”, a mai spus el.