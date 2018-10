Boala nemiloasă care I-A CURMAT CARIERA Mihaelei Borcea

Mihaela, fosta soție a lui Cristi Borcea, a vorbit deschis despre viața ei și despre legătura complexă pe care a avut-o cu fostul finanțator de la Dinamo.





Mihaela spune că a vrut să urmeze o carieră în medicină, însă planurile ei s-au năruit în momentul în care a făcut hepatita A. „Eu am vrut iniţial să urmez medicina, numai că am făcut hepatita A în ultimul an de şcoală, în clasa a 8-a şi atunci viaţa mea s-a schimbat şi a luat o altă turnură. Aşa am ajuns să fac cel mai bun liceu economic de la acea vreme, pentru că o variantă mai bună nu exista”, relatează B1 .

Fost soție a lui Borcea a mai trecut printr-o cumpănă și în timpul mariajului cu fostul finanțator al lui Dinamo, când s-a intoxicat cu mercur.

Cu toate acestea, ea a reușit să construiască afaceri de succes, ocupându-se chiar și de firmele fostului ei soț, Cristi Borcea.

„Dar deşi nu am urmat medicina… tot spre asta tind, pentru că în clinica asta nu am adus nu doar specialişti în estetică, ci şi în medicină”, a mai spus Mihaela Borcea.

În vacanță cu noul iubit

De ceva vreme, Mihaela Borcea nu mai suferă după Cristi Borcea și a ales să-și trăiască viața alături de noul ei iubit, Sorin Rap. Dacă până acum a fost discretă, după ce Cristi Borcea și-a pus pirostriile cu Valentina Pelinel, Mihaela Borcea nu mai ține cont de nimic.

Mihaela Borcea și actualul ei iubit, Sorin Rap, merg des în vacanțe exotice și își petrec tot timpul liber împreună.

