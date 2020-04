Doi muncitori sunt încă prinşi sub un turn de 60 de metri prăbuşit peste ei.

Nenorocirea s-a întâmplat la mina Uricani, unde o firmă din Satu Mare subcontractase lucrările alteia din zonă pentru a ecologiza toată suprafaţa de unde, până în urmă cu câţiva ani, s-au exploatat cantităţi uriaşe de huilă. După accidentele mortale de acum un deceniu mina a fost închisă, iar azi ar fi trebuit pus la pământ turnul cu schip, acesta fiind cea mai înaltă clădire de la fosta exploatare minieră care trebuia rasă de pe suprafaţa pământului. Turnul (foto) era pregătit pentru a fi dinamitat, iar azi (miercuri, 15 aprilie) urma să devină istorie.

Locul pare însă blestemat, iar mina a ţinut să mai fie consemnată o nenorocire în istoria sa, chiar înainte de a-şi încheia definitiv existenţa.

Cei doi bărbaţi prinşi sub turn aveau 31 şi 41 de ani, erau localnici, iar pentru unul dintre ei era prima zi de lucru pe şantier.

Primarul din Uricani, Dănuţ Buhăescu, afirmă că bărbatul care lucra pe un buldozer ar fi putut fi în viaţă teafăr dacă nu ar fi fugit de pe utilaj pentru a se ascunde. Celălalt muncitor se afla în cabina unui camion, care a fost strivit complet de greutăţile mari căzute pe el.

„Se lucra la un program de pregătire pentru puşcare cu exploziv pentru demolarea puţului cu schip. Când funcţiona mina acest puţ ajuta la extragerea cărbunelui din subteran de la 450 de metri adâncime şi îl aducea la suprafaţă. E un accident cu doi bărbaţi prinşi sub dărâmături, pentru scoaterea lor fiind un volum mare de muncă. Unul era pe o rabă şi a fost surprins acolo. Turnul nu s-a prăbuşit brusc din ce am înţeles, iar el a încercat să fugă din rabă şi a fost prins sub dărâmături. Celălalt, de pe excavator, când a văzut mişcare a încercat să fugă şi el, dar culmea e că toată cabina excavatorului e intactă. Probabil s-au speriat amândoi, dar cel de pe excavator dacă rămânea în cabină avea viaţa salvată. Nu le-au fost găsite trupurile până acum, dar după atâtea ore de căutare eu cred că sunt şanse minime de a mai supravieţui. Trebuie luptat însă în fiecare clipă până când vom da de ei”, a menţionat edilul.

Lucrarea de ecologizare la care participau cei doi muncitori era executată pentru Societatea Naţională de Închidere Conservare Mine Valea Jiului. Directorul acestei societăţi de stat, Gheorghe Bobar, spune că muncitorii s-ar fi apropiat prea mult de turnul şubrezit şi au contribuit indirect la prăbuşirea acestuia. La circa 40 de metri distanţă muncitorii curăţau fundaţia unei alte clădiri dezafectate, iar vibraţiile produse de un utilaj folosit de aceştia au dus la prăbuşirea turnului.

„Totul a fost predat la 1 ianuarie firmei din Satu Mare care a câştigat licitaţia de ecologizare. Aici demolează totul şi până în decembrie va fi spaţiu verde. Lucrarea fusese subcontractată unei firme de artificieri care pregătise totul pentru a dinamita turnul. În puţ se făcuse o cavitate de câteva zile pentru ca dinamitarea să fie controlată şi clădirea să pice într-o anumită direcţie. Mâine (joi), urma să fie încărcat materialul exploziv şi era programată detonarea. Nu ştim exact din ce motive s-a întâmplat această nenorocire. La vreo 40 de metri se afla un excavator şi un camion, iar principala suspiciune este că excavatorul ar fi generat vibraţii care au dus apoi la prăbuşirea lentă a puţului”, a explicat şeful SNICMVJ.

În zonă au fost mobilizaţi aproape 40 de pompieri militari, utilaje pentru descarcerare în asemenea condiţii, precum şi trei câini dresaţi în căutările sub dărâmături. La apelul nominal făcut după prăbuşirea turnului cei doi muncitori nu au mai răspuns prezent. Pompierii militari au început imediat după ce au fost anunţaţi să cureţe zona pentru a ajunge la cei doi bărbaţi. „Operaţiunea este una extrem de dificilă, datorită cantităţii foarte mari de material prăbuşit. Vorbim de mii de tone. Avem un efectiv de 33 de subofiţeri, plus scule pentru descarcerare grea şi utilaje care să ne ajute să îndepărtăm plăcile mari de beton. Noi sperăm până în ultimul moment să găsim în viaţă cele două persoane”, a menţionat maiorul Cristian Baleia, şeful Detaşamentului de Pompieri Petroşani. Mai multe anchete au fost deschise în urma celor întâmplate, autorităţile încercând acum să afle cine e responsabil pentru acest, probabil, ultim accident de muncă de la mina Uricani.