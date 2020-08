Clipul îi prezintă pe manifestanți strigând „Black Lives Matter” în timp ce mărșăluiesc printr-un cartier al orașului, despre care susțin că a aparținut negrilor dar a fost ulterior ocupat de albi.

„Știi tu că înainte ca c…ul tău alb să vină, aici erau numai negri?”, le strigă un bărbat din înregistrare locuitorilor din cartier. „Știi că oameni ca voi au venit aici și practic au cumpărat tot pământul de la oamenii de culoare cu mai puțin decât merita și i-au gonit pentru ca voi să puteți trăi aici?”

„Știi asta? Pentru că dacă nu, acum ai aflat dracului. Acum fă ceva în legătură cu asta!”, a continuat bărbatul.

