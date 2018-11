Prinde viteza de Black Friday cu reduceri ametitoare la autoturisme

Anul acesta Black Friday soseste mai devreme: la Auto Geist ai toata luna noiembrie la dispozitie ca sa prinzi viteza la cumparaturi. Peste 100 de auto rulate de prima calitate te asteapta la test drive gratuit. Cu pedala reducerilor de pret apasata la maxim, ofertele de anul acesta sunt nemaiintalnite.





Lasa-te ghidat de cel mai pur spirit auto cu ofertele imbatabile de la Auto Geist si profita de reducerile din toata luna noiembrie. Luna aceasta poti achizitiona masina pe care nu ti-o puteai permite sau pe care ai ezitat sa o cumperi, fiindca Auto-Geist te pune nu doar la volan, ci in pole-position-ul reducerilor de Black Friday. Vino la cel mai bun parc auto din Galati sa incerci masina preferata si economisesti pana la 3000 euro la achizitie

Ce auto rulate gasesti la Auto-Geist?

Automobile de provenienta verificat, cu cel mult 5 ani vechime si maxim 150 000 km parcursi asteapta sa fie luate in stapanire. Auto Geist iti pune la dispozitie optiuni de creditare si plata in leasing in cele mai avantajoase conditii.

Avem o pasiune iremediabila pentru masini si asta ne face exigenti: am ales sa importam doar masini pe care le-am incercat, pe care le-am verificat si pe care ne face placere sa le conducem oricand. Nu facem rabat la calitate si avem toata disponibilitatea de a veni in intampinarea clientilor cu sfaturi si recomandari utile, pentru ca fiecare sofer sa poata lua o decizie informata.

Avem experienta la volan si preocupare pentru confort si siguranta deopotriva: vino la Galati ca sa te bucuri de un test-drive gratuit alaturi de masina pe care o doresti. La Autogeist punem suflet in masinile cu care lucram, de aceea ne meritam numele.

Ca sa iei o decizie informata si potrivita cu obiectivele tale, iti punem la dispozitie un showroom virtual cu multiple functii inteligente. Acceseaza autogeist.ro si cauta masina care indeplineste criteriile tale de cautate. Poti cauta masini dupa anul de fabricatie, marca si model, cutie de viteze si kilometraj, transmisie, buget disponibil si alte criterii folositoare.

Am incheiat parteneriate solide cu finantatori de incredere pentru a-ti furniza optiuni accesibile pentru credit si finantare leasing. Ai posibilitatea de a achizitiona o masina la pret redus si rate, doar in luna noiembrie:

Oferta de creditare:

Evaluare rapidă a dosarului

Contracte de la 6 până la 60 de luni

Rate și dobândă fixe

Avans de la zero, 5% sau 15%

Oferta de leasing:

Evaluare rapidă a dosarului

Avans între 15% și 50%

Rate până la 60 de luni

Dobândă accesibilă

Intra in contact cu Auto Geist ca sa beneficiezi de reduceri de pana la 3000 euro pentru auto si:

Test Drive gratuit

Garanția kilometrilor reali

Garanție service 12 luni/ 30 000 Km

Buy-Back garantat

Nu rata ofertele lunii noiembrie si contacteaza reprezentantii Autogeist pentru informatii suplimentare. Fa-ti cadoul mult dorit si incheie anul in forta. Spiritul sarbatorilor incepe de la Auto Geist, asa ca rezerva-ti un loc la volan si bucura-te in avans de reducerile anului! (P)

