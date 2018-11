Biochimiştii, biologii şi chimiştii din laboratoarele medicale protestează în faţa Parlamentului. Salariile lor sunt de trei ori mai mici în comparaţie cu cele ale medicilor

În faţa Parlamentului protestează la această oră câteva zeci de biochimişti, biologi şi chimişti care lucrează în sistemul sanitar. Ei reclamă felul în care au fost modificate coeficientul de salarizare şi cel de ierarhizare.





Oamenii ieşiţi în stradă reprezintă Ordinul Biochimiştilor, iologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar, ei venind îmrăcaţi în halite albe, purtând măşti, aşa cum este echipamentul lor şi în laboratoarele în care muncesc.

În esenţă, pancardele pe care le-au adus fac referire la competenţa de care e nevoie în acest domeniu. "Competenţă nu numai licenţă!", "Competenţa face diferenţa", "Parafa ne apropie de medici", sunt câteva dintre pancardele lor, transmite Agerpres.

"Este al treilea protest din acest an. Protestăm pentru că, după atâtea luni de zile, după trei proteste, după zeci de memorii, adrese, petiţii, după 5.500 de petiţii depuse la 200 de birouri parlamentare, după sute de emailuri trimise deputaţilor, după ce că în sfârşit ministrul Sănătăţii a depus un coeficient mărit la Parlament, nici acum nu l-au votat.

Zace într-un sertar la Comisia de muncă. L-au votat cei de la Sănătate. Măcar să se repare nedreptatea.

La noi nu este problema de salarii, la noi este vorba de nerespectarea dreptului câştigat, consfinţit în Constituţie.

De ce ne-au luat dreptul câştigat, de ce nu ni-l dă acest Parlament înapoi? Când ni-l dă înapoi?

Nu ne răspunde nimeni, nici de ce ni l-au luat, nici când ni-l dau înapoi. Este vorba de faptul că încadrarea noastră este sub cea a asistentului care este subordonatul nostru în fişa postului.

Cred că suntem unica ţară din lume în care un subordonat are salariul mult mai mare decât tine şi în care medicul, colegul nostru de laborator, care are responsabilităţi identice în fişa postului, are salariul de trei ori mai mare decât noi", a spus preşedintele Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din România, Constanţa Popa.

Salariul unui biolog sau biochemist este cu mult inferior celui pe care îl au medicii, a mai spus reprezentantul Ordinului.

"Proporţia este între 3.000 la 12.000 de lei - un medic. Este de trei ori mai mic. Nu vrem creşterea salariului, vrem să ni se dea dreptul câştigat", a arătat Popa.

Oamenii din acest domeniu au anunţaţt totodată că se vor constitui într-un sindicat al celor care muncesc în laboratoarele de analize.

"Vom constitui un sindicat care să lupte şi pentru noi. Vor urma toate pârghiile legale, inclusiv greve, dacă altfel nu se poate", a anunţat Constanţa Popa.

La acest protest este prezent şi Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţilor Bolnavilor de Cancer. El şi-a arătat susţinerea faţă de revendicăririle oamenilor care muncesc în laboratoarele medicale.

"Alături de Ordinul Biochimiştilor şi Chimiştilor ne dorim, noi, pacienţii, să avem profesionişti în laboratoare, deoarece viaţa noastră depinde de ceea ce elaborează dumnealor la analize.

Medicul ne prescrie tratamentul conform acestor analize şi tratamentul depinde în primul rând de ceea ce fac profesioniştii în laboratoare. Susţinem profesioniştii.

Suntem alături de profesionişti pentru a ne apăra dreptul nostru la sănătate, la viaţă. Altfel, nu ştim pe mâna cui încăpem şi ce tratamente vom primi", a conchis Cezar Irimia.

