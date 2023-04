Bill Gates respinge apelul de a stopa inteligența artificială, spunând că aceasta nu va rezolva problemele viitoare

Cofondatorul Microsoft a sugerat că, în loc de a stopa dezvoltarea IA, ar trebui să se acorde mai multă atenție înțelegerii modului în care se poate utiliza cel mai bine această tehnologie. Comentariile lui Gates vin în urma unei scrisori deschise semnate de peste 1.000 de experți în inteligență artificială, printre care și Elon Musk. Scrisoarea cerea oprirea dezvoltării unor sisteme „mai puternice”, cum ar fi GPT-4 de la OpenAI, susținut de Microsoft, care are capacitatea de a purta conversații asemănătoare celor umane și de a rezuma documente lungi.

În scrisoarea deschisă semnată de peste 1.000 de experți în inteligență artificială, printre care se numără și cofondatorul Apple, Steve Wozniak, s-a subliniat faptul că trebuie evaluate riscurile și beneficiile potențiale ale inteligenței artificiale pentru societate. „Nu cred că a cere unui anumit grup să ia o pauză rezolvă provocările”, a declarat luni Gates.

„Este clar că există beneficii uriașe… ceea ce trebuie să facem este să identificăm zonele dificile.”. El a remarcat, de asemenea, tensiunea din industria tehnologică cu privire la această noțiune: „Există o mulțime de opinii diferite în acest domeniu”.

Bill Gates susține inteligența artificială

Gates a declarat că nu este de acord cu ideea că interzicerea dezvoltării inteligenței artificiale este abordarea potrivită pentru a asigura echilibrul între riscuri și beneficii, potrivit Fortune. El a comentat că, deși există opinii contradictorii în industria tehnologică, cu privire la această problemă, nu crede că o pauză în dezvoltarea IA ar fi eficientă.

În ciuda faptului că în prezent se concentrează pe filantropie prin intermediul Fundației Bill și Melinda Gates, cofondatorul Microsoft a fost un susținător puternic al IA și consideră că aceasta este la fel de revoluționară precum internetul și telefoanele mobile.

Într-o postare pe blog publicată la 21 martie, intitulată „Era inteligenței artificiale a început”, el a afirmat că inteligența artificială poate fi folosită pentru a contribui la reducerea unora dintre cele mai importante inegalități din lume. „Nu prea înțeleg cine spune că ar putea să se oprească și dacă fiecare țară din lume ar fi de acord să se oprească, de ce s-ar opri”, a declarat el pentru Reuters. „Dar există o mulțime de opinii diferite în acest domeniu”.

