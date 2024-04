Implantul pe creier devine realitate. Bill Gates și Jeff Bezos, în război cu Elon Musk

Bill Gates și Jeff Bezos sunt implicați într-o companie care va începe testele la scară largă cu implanturi în creier. Synchron Inc. este un rival al start-up-ului Neuralink de implanturi cerebrale dezvoltat de Elon Musk

Compania finanțată de cei doi miliardari recrutează pacienți pentru un studiu clinic la scară largă. Cercetările sunt necesare pentru a obține obține aprobarea comercială pentru dispozitivul pe care l-au dezoltat.

Synchron se pregătea să lanseze un registru online pentru pacienții interesați să se alăture studiului clinic. Compania finanțată de Bill Gates a stîrnit interesul a aproximativ 120 de centre de studii clinice. Acestea doresc să se implice în derularea studiului, după cum a declarat directorul general Thomas Oxley într-un interviu.

Synchron, cu sediul în New York, este mai avansată în procesul de testare a implantului său cerebral decât Neuralink. Ambele companii își propun să ajute pacienții paralizați să tasteze pe calculator cu ajutorul unor dispozitive. Acestea interpretează semnalele cerebrale.

Compania finanțată de Bill Gates și Jeff Bezos a primit autorizația americană pentru teste preliminare în iulie 2021. Dispozitivul a fost implementat la șase pacienți. Iar testele anterioare efectuate pe patru pacienți australieni nu au arătat efecte secundare adverse grave.

