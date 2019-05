Potrivit președintelui Comitetului director al grupului Bilderberg, Henri de Castries, reuniunea din acest an se va ține în iunie, într-un complex exclusivist din Sierra City, SUA. Anarhiștii vânează, an de an, întâlnirile pentru a organiza manifestații de protest.





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Evenimentul istoric Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro